El jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona ha anul·lat el polèmic fitxer amb dades personals de la Guàrdia Urbana de la capital catalana, estimant així un recurs de la Federació de Serveis Públics de la UGT. Considera que l'Ajuntament "no és competent" per crear-lo, no es va negociar i "vulnera" la llei de dades personals. Fonts municipals han indicat que la sentència no és ferma i que el consistori la recorrerà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El fitxer havia aixecat polseguera entre els grups municipals. Segons recorda la UGT en un comunicat , l'Ajuntament havia previst que incorporés dades especialment protegides com la ideologia, l'afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut (malalties, discapacitats...), vida sexual, violència de gènere, que fossin especialment rellevants per a la investigació davant una denúncia per possibles males praxis de membres del cos policial.El consistori ha reivindicat que no es tractava d'una recopilació de dades personals de forma generalitzada i indiscriminada de membres de la Guàrdia Urbana, sinó que la creació del fitxer "respon exclusivament a la finalitat de dotar de seguretat jurídica i millorar les garanties" dels integrants del cos policial davant les responsabilitats derivades de l'exercici de les seves funcions.Les citades fonts municipals han explicat que el 2016, amb el govern d'Ada Colau, l'Ajuntament va iniciar la "legalització" del fitxer per a la Unitat de Deontologia i Afers Interns (UDAI) de la Urbana. Aquest pas va motivar la presentació de diversos recursos a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) –entre ells un del PP- , la qual va desestimar-los i va declarar que "no s'observava vulneració de la legislació de protecció de dades de caràcter personal", motiu pel qual l'ACPD va procedir a inscriure el fitxer.L'Ajuntament ha indicat que no comparteix el contingut de la sentència i que està convençut que el fitxer "s'ajusta a dret", com indiquen tant els serveis jurídics consistorials com en el seu moment va reconèixer també l'Agència Catalana de Protecció de Dades. A més, ressalta que totes les unitats d'afers interns dels cossos policials investiguen, i conseqüentment disposen de fitxers de dades personals protegits com el que el consistori havia legalitzat. Cita com a exemples el dels Mossos d'Esquadra i el de la Guàrdia Civil.

Sentència sobre el fitxer amb dades personals de la Guàrdia Urbana de Barcelona by naciodigital on Scribd

