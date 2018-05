Albert Rivera ja amenaça Elsa Artadi: «Veurem si ella acaba amb processos judicials»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha advertit aquest dijous des d’Argentina que el pròxim govern de la Generalitat haurà de ser “autonòmic” i “gestionar el fracàs” del “cop a la democràcia” i de l’independentisme que “no té majoria social, no ha guanyat les eleccions i que s’ha d’inventar candidats cada quart d’hora”.Segons Rivera, si finalment la presidenta és Elsa Artadi “ja veurem si ella acaba amb processos judicials”, malgrat que la seva candidatura sí que compleix el que és “exigible”, que és que “els candidats no estiguin imputats ni per malversació, ni per sedició ni per prevaricació, que és el que han fet fins ara”.En tot cas ha advertit que si es forma Govern aquest haurà de ser “autonòmic” i gestionar “l’autonomia dins de la Constitució i de l’Estatut”, i “no pot ser un tornar a començar”. “El govern d’Espanya, Ciutadans i espero que també el PSOE vigilarem els futurs passos del govern de Catalunya perquè no torni a la senda”, ha advertit.En aquest marc, ha criticat durament la gestió de comunicació del govern espanyol en la crisi catalana. “Al s. XXI un no pot estar absent de la comunicació internacional”, i el procés ha posat al descobert “carències molt importants” perquè “part del missatge independentista ha calat a mitjans de comunicació internacionals”.

