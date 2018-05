El «Diari de Vilanova» no surt al carrer i acomiada tota la plantilla

L’antic Diari de Vilanova no ha sortit al carrer aquest divendres, després que l’empresa editora comuniques oficialment aquest dijous l’acomiadament dels deu treballadors que actualment integraven la seva plantilla. El mitjà, des de fa un any, s’imprimia sota la marca DV Digital perquè Hisenda va embargar la capçalera Diari de Vilanova pels deutes de l’empresa editora de l’època, Edicions Comarca 17.Segons ha pogut saber, els treballadors del DV Digital es van assabentar del seu possible acomiadament la setmana passada, fins al punt que representants de l’empresa editora els hi van oferir la possibilitat que ells mateixos agafessin les regnes del diari, proposta que els treballadors van rebutjar massivament.El maig del 2015 -quan el mitjà va abandonar l’edifici municipal de Neapòlis per impagament del lloguer de la seu a l’Ajuntament- la propietat d’Edicions Comarca 17 hauria creat diferents empreses per esquivar embargaments i a la vegada crear un nou mitjà, “sempre d’esquena als treballadors del moment”, assegura un exredactor que no ha volgut desvetllar la seva identitat.

