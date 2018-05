​Barcelona suspèn durant un any la concessió de llicències per a noves gasolineres

L'Ajuntament de Barcelona ha suspès durant un any la concessió de llicències per obrir gasolineres, amb l'objectiu d'elaborar durant aquest temps un nou pla urbanístic que ordeni la seva instal·lació a la ciutat i redueixi les molèsties que causen als veïns. Segons ha informat aquest divendres en un comunicat el consistori , l'actual legislació permet que s'instal·lin gasolineres "sense excessives dificultats i sense tenir en compte l'entorn urbà on se situen", encara que provoquen molèsties com soroll, olors i una gran afluència de vehicles, ha apuntat l'Ajuntament.Per evitar que durant la redacció de la normativa no es produeixi un increment important de la sol·licitud de llicències contràries als objectius del pla, l'Ajuntament ha decidit suspendre tant la concessió de noves llicències com l'ampliació de les existents.Els únics àmbits que queden exempts d'aquesta mesura són els sòls industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, el Torrent d'Estadella i el Bon Pastor, a més de la zona portuària.En aquestes zones es podran concedir llicències si la gasolinera es troba a més de 100 metres d'equipaments com hospitals, escoles, espais destinats a ancians o altres sectors de la població vulnerables, i de qualsevol zona on hi hagi o pugui haver-hi un habitatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)