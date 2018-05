ETA fa oficial avui la seva dissolució en un acte al País Basc francès

La història d'ETA arriba a la seva fi. La banda armada ha donat per conclòs el seu “cicle històric i la seva funció”, encara que ha anunciat que els seus exmilitants “seguiran en la seva lluita per una Euskal Herria unificada i independent”. A més, afirma, d’aquesta forma, que “tanca un cicle en el conflicte que enfronta Euskal Herria amb els estats, el caracteritzat per la utilització de la violència política”.En el comunicat, en format de carta adreçada al poble basc i que s’ha donat a conèixer aquest dijous a la seu de la fundació de diàleg Henry Dunant, a Ginebra, on es troben els agents internacionals que han visionat el vídeo de la dissolució d’ETA, en el qual l’històric dirigent de la banda, José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", apareix a cara descoberta llegint un comunicat de tres minuts.El centre informatiu es trasllada aquest divendres a la localitat del País Basc francès de Kanbo on hi tindran lloc els actes oficials que confirmaran aquesta dissolució.“ETA ha desmantellat totes les seves estructures. ETA dona per acabada tota la seva activitat política. No serà més un agent que manifesti posicions polítiques, promogui iniciatives o interpel·li altres actors. Els exmilitants d’ETA continuaran amb la lluita per una Euskal Herria unificada, independent, socialista, euskaldun i no patriarcal en altres àmbits, cadascú on consideri més oportú”, afegeix.Segons apunta, ha pres “aquesta decisió històrica, perquè el procés a favor de la llibertat i la pau continuï per un altre camí”. “És la seqüència lògica després de la decisió presa el 2011 d’abandonar definitivament la lluita armada”, afegeix.Els històrics dirigents José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera" i Marisol Iparragirre han fet pública aquest dijous la decisió de la banda de dissoldre’s a través de sengles vídeos que ja han estat visionats per agents internacionals. En les imatges, Ternera, a cara descoberta, llegeix, en tres idiomes, el comunicat de l’organització.Aquí podeu llegir el comunicat de dissolució d'ETA:

Declaració de dissolució d'ETA by naciodigital on Scribd

