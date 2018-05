El tal Espada

Arcadi Espada Foto: Jordi Borràs/Nació Digital

Es balanceja a la cadira pensant la millor manera de fer sentir malament el seu oponent dialèctic, quina opció és la més ofensiva i mal educada, com un milhomes a l’hora del pati que barrina la propera mala jugada al nen que li cau malament. Masclista, classista, supremacista... té totes les virtuts possibles i n’està orgullós. Sent que ningú pot fer-lo canviar, ni tan sols que alguna de les seves fètides opinions trontolli. Es pensa que és molt important i influent tot això que pensa i que ningú està a la seva altura. Li agrada pronunciar la paraula “bobada” perquè tothom que parla amb ell li sembla un “bobo”.Que tots aquells que voten aquest partit sàpiguen que d’alguna manera les opinions dels tals Rivera, Arrimadas i Girauta, venen d’aquesta mena de think tanks, de bullidors d’idees. Bé, dir-los idees és com menysprear infinitament el concepte d’idea, que tants il·lustres pensadors han contribuït a omplir de sentits i significats.autor d’un llibre sobre el cas de pederàstia del Raval que em vaig llegir quan estudiava periodisme i que em va agradar molt. L’Ivan Tubau –a qui jo apreciava a pesar de les seves rareses- estava entusiasmat amb ell i el portava sovint a la facultat a fer xerrades. Tot això era abans. Ja fa temps que va pels platós propagant bilis i odi. Ja fa temps que entinta paper de diari. Dir que escriu articles o fa periodisme seria una altra ofensa per la nostra bonica professió. Li agrada que li facin cas, que amplifiquin allò que diu. Li agradaria aquest article. No crec que el llegeixi.No podia suportar aquesta decisió. Fa dos dies va defensar "La Manada" al programa d’Ana Rosa Quintana. Va dir que seria interessant saber quina és la conducta sexual de la víctima. S’espolsava amb displicència les opinions de la resta de tertulianes. També les de la presentadora, que no va fer cap esforç mínim per parar-li els peus.El seu gruix intel·lectual és tan minso, tan pobre, tan esquifit, que només dona per a omplir l’ideari de Ciutadans, tal vegada l’ideari més nul, insubstancial i purulent que cap partit polític hagi tingut mai.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)