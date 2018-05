El govern espanyol inicia els tràmits per recórrer la llei de la investidura a distància

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmat aquest divendres que el govern espanyol recorrerà la modificació de la llei de presidència, que el Parlament ha aprovat per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont . Segons Méndez de Vigo, el consell de ministres ha ordenat al consell d'estat que emeti un informe per presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional després de l'aprovació de la reforma legal.El ministre portaveu ha demanat al Parlament "que no doni passos que no duen a cap lloc". Méndez de Vigo ha afirmat que "el Parlament de Catalunya es reuneix poc i quan ho fa, inicia passos que no porten enlloc", i ha advertit: "No tolerarem cap frau de llei, que és un frau jurídic i polític". Tot seguit s'ha preguntat "en quin cap hi pot caber que algú que està fugit de la justícia pugui exercir les seves responsabilitats de presidir una comunitat autònoma?", per afegir que aprovar aquesta llei "no és la millor manera de recuperar la normalitat a Catalunya".Sobre si el president del Parlament i la mesa poden incórrer en responsabilitats penals, Méndez de Vigo ha recordat que el TC ja ha determinat en quines responsabilitats poden caure els qui desobeeixen les lleis. "No repetim errors del passat", ha advertit el ministre.L'independentisme ha unit els seus vots aquest divendres al Parlament per esgotar vies per mantenir la possibilitat d'investir Puigdemont, encara que no pugui assistir al Parlament. JxCat, ERC i la CUP han ignorat així l'avís del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) segons el qual aquesta iniciativa vulnerava l'Estatut i la Constitució i, de fet, la Moncloa ja tenia redactat el recurs per impugnar-la al Tribunal Constitucional (TC).Previsiblement el recurs recollirà els termes de l'última resolució amb la qual el Constitucional va admetre a tràmit la setmana passada el primer escrit de l'executiu de Rajoy contra la investidura de Puigdemont. En aquesta resolució el TC ja advertia la mesa que es declararà "radicalment nul i sense valor ni efecte" qualsevol acte, resolució o acord que contravingui la suspensió acordada. És a dir, que tancava la porta ja a qualsevol modificació de la Llei de presidència per permetre una investidura de Puigdemont a distància. En referència a la campanya #Asísemanipula, amb la qual treballadores de TVE denuncien les males pràctiques de la corporació i la manipulació informativa que fa la seva direcció en favor dels postulats de l'executiu del PP, Méndez de Vigo s'ha arronsat d'espatlles i s'ha limitat a dir que a Espanya existeixen llibertats públiques com la d'expressió, i que "qualsevol pot expressar la seva opinió i el govern la respecta sempre". Sobre la sentència de "la Manada" , Méndez de Vigo ha dit que l'executiu acata les sentències, però que "el govern està sempre amb les víctimes", tot recordant que la fiscalia ja ha presentat recurs contra la decisió de l'Audiència de Navarra, i que per decisió del ministre de Justícia s'està avaluant introduir canvis en la tipificació penal dels delictes sexuals. Preguntat sobre la composició del comitè que ha d'analitzar una nova tipificació (format només per homes), ha respost que no coneix la seva composició.Méndez de Vigo -que ha comparegut acompanyat de la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez- s'ha referit a les dades de creixement de l'economia espanyola recollides dijous per la Comissió Europea. El portaveu ha dit que hi ha una previsió de futur positiva que millora les expectatives. Entre les dades de conjuntura, ha citat les matriculacions de cotxe en el primer quadrimestre, que han crescut un 11%, i el fet que s'ha incrementat en un 6% el turisme en el primer trimestre.El ministre portaveu ha insistit en la importància que tindria l'aprovació dels pressupostos aquest maig, en última instància al Senat, i ha tornat a mostrar-se obert al diàleg. Els comptes públics han rebut ja 6.900 esmenes parcials, un miler més que els de l'any passat. "Són uns pressupostos socials", ha afirmat, "amb un esforç important en les pensions i les ajudes a les famílies o les beques".Com ja s'havia anunciat, Méndez de Vigo ha informat que el govern espanyol ha concedit a Andrés Iniesta, el capità del Barça, la Gran Creu de la Reial Ordre al Mèrit Esportiu. Iniesta va anunciar recentment que finalitzaria la seva trajectòria a l'equip català el proper 30 de juny.

