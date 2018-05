L'Acadèmia Sueca no donarà el Nobel de Literatura per l'escàndol d'abusos sexuals

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 de maig de 2018

L'Acadèmia Sueca ha anunciat aquest divendres que enguany no entregarà el premi Nobel de Literatura després de l'escàndol per abusos sexuals d'un dels seus membres, segons ha anunciat la mateixa entitat al seu compte de Twitter. Serà la primera vegada que no es dona des del 1943, en plena Segona Guerra Mundial.La denúncia per aquests abusos sexuals va ser presentada pel marit d'una de les integrants de l'entitat i ha provocat que diversos components de la junta que decideix el premi abandonessin la institució. Ara, la decisió l'han pres perquè consideren que entregar el premi en la seva situació pot anar en detriment de la seva credibilitat."La crisi a l'Acadèmia Sueca ha afectat adversament el Premi Nobel. La seva decisió subratlla la seriositat de la situació i ajudarà a salvaguardar la reputació del Premi a llarg termini", han escrit en un comunicat, tot afegint que aquest gest no implica les altres categories del Nobel.

