L'atur a Catalunya cau un 3,04% a l'abril i se situa per sota de les 400.000 persones

El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a l'abril es va situar a Catalunya en 398.946 persones, per sota del llindar de les 400.000, un fet que no passava des de feia uns quants anys. Això suposa 12.515 desocupats menys que el mart, el 3,04% menys, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social . Aquesta caiguda de l'atur a l'abril és la més baixa de les registrades en aquest mes en els últims cinc anys.​Catalunya és la segona autonomia amb la caiguda més gran de l'atur de tot l'Estat, després d'Andalusia amb una reducció de la desocupació de 24.105 persones.Pel que fa a la taxa internaual, a Catalunya la xifra d'aturats des de l'abril de 2017 s'ha reduït en 26.805 persones (-6.30%). Amb aquest descens, Catalunya encadenan 58 mesos continuats de taxes interanuals de retrocessos de l'atur, des del juliol del 2013.Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, la xifra d'aturats a l'abril ha baixat en 86.683 persones (-2,5%), en relació al mes anterior, i s'ha situat en 3.335.868, el nivell més baix des de gener de 2009. Aquesta caiguda és la major reducció històrica en un mes d'abril sense Setmana Santa.L'atur ha baixat a totes les demarcacions catalanes, sent Girona la que ha registrat un descens més relatiu, amb un 5,22% menys de desocupats que el mes anterior (2.027 menys, un total de 36.793).La segueixen Tarragona, amb una baixada del 3,66% (-1.815, fins als 47.791); Barcelona, amb un 2,78% (-8.353, fins als 292.437), i Lleida, amb un 1,44% (-320, fins als 21.925).En comparació amb l'abril del 2017, Barcelona té 22.717 desocupats menys (-7,21%); Tarragona, 2.037 (-4%); Girona, 1.853 (-4,79%), i Lleida, 198 (-0,89%).L'atur ha baixat en tots els sectors d'activitat, però el sector serveis és el que acapara la reducció més important, amb 9.914 desocupats menys que el març, seguit de la indústria amb 1.111, la construcció amb 940, i l'agricultura amb 494, i també hi ha 56 aturats menys sense ocupació anterior.Així, el total de desocupats en els serveis a Catalunya se situa en els 280.789; en la indústria, 45.852; en la construcció, 34.500; en l'agricultura, 9.998, i 27.807 sense ocupació anterior.