Les monges de Sixena s'enfronten al govern aragonés i s'oposen a més horaris per veure les obres

Les monges del Monestir de Sixena no volen que s'ampliï l'horari de visita de les obres que van ser traslladades el passat mes de desembre del Museu de Lleida. El col·lectiu de religioses s'ha rebel·lat contra el govern d'Aragó, que pretén que les peces es puguin veure més dies a la setmana.L'executiu de Javier Lambán ha proposat ampliar horaris, però les monges s'hi oposen amb l'argument que s'ha de respectar la seva vida monàstica. En aquest sentit, l'advocat de la congregació ha assegurat a RAC1 que les monges consideren que no és compatible la visita a les obres amb l'estil de vida que porten, per la qual cosa veuen amb mals ulls que s'ampliï el calendari d'obertura."Aquest monestir té vida religiosa i s'han de seguir els horaris de culte", ha assegurat l'advocat, que ha recordat també que el govern aragonès no paga les despeses de llum de la sala de les obres des de fa quatre mesos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)