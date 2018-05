​VÍDEO El president de Múrcia anuncia vols amb destí «Manchester United»

¿Alguien sabe si dan en abierto esta noche el Corvera - Manchester United? pic.twitter.com/WYjoqd2tQB — Óscar Urralburu (@oscarburu) 3 de maig de 2018

El president de Múrcia, Fernando López Miras, deu ser un gran aficionat de futbol. Si no, no s'explica el lapsus que ha tingut en una entrevista a l'informatiu regional de TVE.López Miras parlava de l'aeroport de Corvera i ha anunciat que estaria operatiu el mes de desembre. I ha anat més enllà i ha dit que al web dels diferents operadors de la infraestructura ja es podien trobar avui mateix “bitllets de vols per a 2019 per a Corvera-Leeds i Corvera-Manchester United”.La relliscada ha estat carn de canó a les xarxes socials, on se l'han pres amb bon humor la confusió sobre Manchester i el seu equip de futbol.

