VÍDEO Gir judicial en el cas de l'individu que va amenaçar Puigdemont des d'un tanc

L’Audiència Provincial de Saragossa revoca la interlocutòria del Jutge d’Instrucció i acorda admetre la denúncia per odi interposada en nom del MHP @KRLS i prendre declaració als dos individus que l’amenaçaven a sobre un tanc. #Seguim — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 3 de maig de 2018

VIDEO de un militar español en un tanque: "Vamos a darle una sorpresa a Puigmdemont @KRLS . 70 toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas @Pablo_Iglesias_ el siguiente eres tú, cabrón. Arriba España!" pic.twitter.com/c3LatywDhV — Miquel Ramos (@Miquel_R) December 12, 2017

Gir judicial en el cas del vídeo en el qual dos civils van amenaçar Carles Puigdemont des de dalt d'un tanc de l'exèrcit espanyol . L’Audiència Provincial de Saragossa ha revocat la interlocutòria del jutge d’instrucció i acorda admetre la denúncia per odi interposada pel president a l'exili i prendre declaració als dos individus en qüestió, segons ha explicat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, en una piulada aquesta nit.En un primer moment, el jutjat d'instrucció de Saragossa va descartar que hi hagués delicte. L'informe policial deia que només era "xanxa i burla" i sostenia que Puigdemont va crear "amb el seu sarcasme" un context que justificaria els fets.Els fets denunciats van passar el 8 de desembre al Regiment Cuirassat Pavia número 4 de Saragossa en un acte de "portes obertes" durant la celebració de la Immaculada, patrona d'Infanteria. Segons l'informe policial, un nombre restringit de civils van poder visitar el regiment i van poder accedir fins on eren els carros de combat de què disposa aquest comandament militar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)