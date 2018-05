La reivindicació de la llibertat i el periodisme centren el lliurament dels Premis Ràdio Associació

Els Premis Ràdio Associació han arribat aquest dijous a la majoria d’edat amb un marcat caràcter reivindicatiu. Els guardons, que aquest any distingien com a millor professional a la periodista Mònica Terribas, el "Versió RAC1" com a millor programa, el documental Las cloacas de Interior produït per Mediapro i a les emissores catalanes per la cobertura del referèndum de l’1-O, han quedat tenyits per la situació política i social a Catalunya.En el discurs més emotiu de la nit, la directora d’"El Matí de Catalunya Ràdio" no ha amagat la dificultat de desenvolupar el periodisme actualment, en què assegura que cada dia elaboren un “espai de supervivència en la intempèrie”. “Viure és sentir-se pressionat per allò que més estimes i el que més estimem és l’ofici de periodisme, entès com un exercici de llibertat i llibertats”, ha conclòs entre aplaudiments.Al ritme de la cançó d’Obeses Ens en sortirem, l’acte ha tingut des de l’inici un marcat caràcter reivindicatiu en favor de la llibertat d’expressió, de l’alliberament dels presos i en contra de la destitució dels càrrecs de la Generalitat en aplicació de l’article 155.En un vídeo que ha repassat les 18 edicions, s’hi han vist imatges d’Oriol Junqueras o Carme Forcadell, i s’ha recordat que l’any passat a la platea hi havia el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de qui s’ha llegit una carta enviada des de la presó.El president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, ha assegurat que la llibertat no s’entén sense la veritat. En aquest sentit, ha lamentat que “alguns mitjans d’allà i alguns també d’aquí” hagin contribuït a fer “grossa la mentida” que manté en presó preventiva i a l’exili líders polítics catalans. “No hi ha veritat sense llibertat, ni llibertat sense veritat” , ha asseverat.Així mateix, ha recordat que l’1-O els micròfons i les urnes “van anar junts” perquè “República s’escriu amb ‘R’ de ràdio”. “Per la llibertat, la fraternitat, la igualtat. Visca l’espai de comunicació català, visca l’espai nacional de comunicació, visca la ràdio i visca la llibertat!”, ha conclòs.El reconeixement a Mònica Terribas com a millor professional ha lloat la seva trajectòria, capacitat periodística demostrada amb “valentia, rigorositat i professionalitat". En el discurs més emotiu de la nit, la periodista ha assegurat que el present ensenya a “assumir amb un somriure el desencís”. “No hem arribat fins aquí per defallir davant del que està passant”, ha assegurat.Terribas no ha amagat la dificultat de desenvolupar el periodisme actualment, en què assegura que no fan un programa de ràdio, sinó un “espai de supervivència en la intempèrie”, sense lluir-se ni fer-ne “un trampolí”. “Viure és sentir-se pressionat per allò que més estimes i el que més estimem és l’ofici de periodisme, entès com un exercici de llibertat i llibertats”, ha reblat, alhora que ha reconegut que cada dia un pugui tenir la sensació d’estar a punt de caure del precipici.En aquest sentit, ha reconegut que el guardó –que ha dedicat al seu equip, al seu pare i a la seva parella- arriba en moments “molt difícils” per als mitjans públics i per al conjunt del país i que ha agraït “sense cofoismes ni triomfalismes”.La directora d’"El matí de Catalunya Ràdio" ha recordat la seva arribada a la ràdio, “sense una capsa pròpia, sense escuts, sense un lloc on arrecerar-me, sense saber-ne prou i sense voluntat de demostrar res”. “És en temps d’excepció que surt el millor i el pitjor de les persones i d’aquest equip ha sortit el millor, des de la direcció fins a l’últim tècnic, malgrat que soc només un accident a la història de la ràdio”, ha reblat.En recollir el guardó, Jaume Roures, director del documental Las cloacas de Interior, ha demanat “prendre nota” del “salt qualitatiu” en les actuacions que s’han produït a l’Estat els darrers mesos, en què assegura que “no els importa res”. “La policia, els mitjans i la justícia actuen sense cap vergonya i pervertint la llibertat. Per això, hem de continuar sortint al carrer perquè, si no ens movem, les coses no canvien. Estem lluitant per la dignitat i el futur dels nostres fills”, ha reblat.Amb intervencions dels principals protagonistes del programa, el "Versió RAC1" ha fet gala de l’humor i ha agraït el premi al conjunt de l’equip. El conductor Toni Clapés ha assegurat que cada dia intenten “donar la volta a l’actualitat”, buscar la vessant més “humorística”.En l'apartat d'Excel·lència el premi s'ha dedicat a la tasca realitzada "amb coratge" i "professionalitat" durant el referèndum de l'1 d'octubre per les emissores de ràdio catalanes. En aquest cas, el premi s'ha personalitzat a les emissores de La Xarxa, Ràdio Banyoles, Catalunya Ràdio i RAC 1.Entre els guardonats també hi ha Ràdio Ciutat de Badalona amb l'Especial programa 1000 de Badalona Matí", Emun FM amb el reconeixement per la inclusió per Asteroide B612, Ràdio Igualada amb el premi per la innovació per IGDA Igualada Guia d'Àudio –un guardó que han dit que canviarien per la llibertat dels líders polítics presos, als quals van conèixer en l’edició de fa dos anys- i IB3 Ràdio amb la menció de qualitat per Aire.Entre els guardons d'honor hi ha el catedràtic de Teoria de la Comunicació Josep Gifreu i l'editor de la BBC Andrew Marr, per l’entrevista que li va fer al ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis. A més del premi al millor programa de ràdio local per Ràdio Ciutat de Badalona, també s'han distingit Tastets d'Història d'Ona La Torre i El Pont de Mahoma de Tarragona Ràdio.Pel que fa a les mencions d'honor, el jurat ha premiat els 20 anys de Flaix a Andorra, els 30 anys de La Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio, la productora d'exteriors de RAC1 i RAC105 Isabel Vinaixa, el redactor de Catalunya Música Joan Vives, el periodista Francesc Sánchez, el catedràtic de Teoria de la Comunicació Josep Gifreu i l'editor de la BBC Andrew Marr per haver exercit "sense complexos l'ofici de periodista" davant les respostes del ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, al programa The Andrew Marr Show.El president del Parlament, Roger Torrent, ha conclòs l’acte demanat “respecte” cap als mitjans i ha insistit que, des de la política, també s’ha d’aplicar el “rigor” en les decisions que es prenen. “Hem de fer passos efectius per estar cada vegada més a prop dels anhels que ens plantegem com a poble”, ha reblat.En aquest sentit, ha reclamat “rigor i honestedat” en la presa de decisions “sense tapar ni emmascarar res”. Així mateix, ha insistit en respectar els mandats de l’1-O i el 21-D com a màxima expressió de la “voluntat popular” i s’ha compromès en la defensa “innegociable” de la llibertat.

