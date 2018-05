FOTOS I VÍDEOS La campanya que tenyeix de groc els camps catalans, a tota màquina

La campanya de les bales grogues en solidaritat amb els presos avança amb força, una vegada més la pagesia a l'avantguarda del pais pic.twitter.com/ydCqRUlsuL — Lo Tractor Rosa 🎗 (@lo_tractor_rosa) 28 d’abril de 2018

Les primeres bales encintades de groc solidari! No callarem! Visca la pagesia compromesa. Visca la terra! pic.twitter.com/WRVIFknk9M

Groc solidari als camps del pla de Garrotxa. No callarem. Visca els nostres i nosaltres. Visca la terra! pic.twitter.com/ZoTdUZOeDs — Toti (@xaiecologic) May 3, 2018

Els pagesos s'han unit en una proposta singular: compraran plàstic de color groc amb què embolicaran les bales de farratge en verd dels seus camps. L'any passat ja es va fer una iniciativa semblant, en una campanya de color rosa en contra del càncer. Ara, es pretén donar suport als presos polítics. El divendres, les primeres bales encintades de groc ja van aparèixer als camps catalans, en aquest cas a la Garrotxa , però la iniciativa ja avança a tota màquina, com es veu en el següent vídeo.Els pagesos han fet una compra conjunta a través de diverses cooperatives, com la de la Vall d'en Bas, Cassà de la Selva, Banyoles i Sant Joan de les Abadesses, entre d'altres. Segons Salvador Carrera, un dels impulsors, s'espera superar amb escreix el llindar de les 1.000 bobines que els demanava alguna distribuïdora com a comanda mínima. "Ha tingut molt ressò, ens ho ha demanat gent de molts llocs, de Lleida, les Illes...", ha explicat Carrera aLa proposta té un component econòmic afegit. Per un costat, els agricultors s'estalviaran diners en fer la comanda conjunta, gairebé a nivell nacional. Per l'altre, tal com es va fer l'any passat amb el càncer, es crearà una caixa de solidaritat amb els presos polítics (es guardaran 2 euros per cada bobina comprada).

Bales de farratge. Foto: Pere Guiu

