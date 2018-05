Artadi evita confirmar la seva candidatura a la presidència i demana anar pas a pas

Elsa Artadi és el nom que surt en totes les travesses per ser la candidata a la presidència a la Generalitat, un cop han fracassat els intents de poder investir Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull. No obstant, en un acte aquest dijous a Sabadell, ha evitat parlar públicament de la seva possible candidatura, però ha deixat clar una cosa: la perspectiva d’unes eleccions al Parlament al juliol no la convenç gens ni mica.Artadi n’ha parlat aquest dijous en un acte de presentació pública de la candidatura de Lourdes Ciuró pel PDECat a l’alcaldia de Sabadell, una cita que s’ha celebrat a l’auditori de l’antiga Caixa Sabadell i on també hi ha participat l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. Tot i que s’ha fet esperar. Artadi ha arribat poc abans de les nou del vespre, directa del ple del Parlament.La diputada de Junts per Catalunya ha destacat que tot i el debat que hi ha sobre la successió de Puigdemont al capdavant de la Generalitat, no pot confirmar la seva candidatura. “Ja veurem, anem prenent decisions una mica a poc a poc, la gent vol saber què passarà, però venim d’unes legislatures amb un full de ruta ben definit, uns terminis ben pautats que ens ajudaven a saber on érem en cada moment, però ara el terreny de joc canvia cada 24 hores”, ha apuntat.“Fas un pla, i de sobre estàs en un marc completament diferent”, ha afegit Artadi, que ha recordat l’empresonament de Jordi Turull quan era en ple debat per a la seva investidura com a president. “Hem de prendre decisions d’aquesta manera, ara ens hem de reunir, reflexionar i fer el següent pas”, ha dit.Amb tot, Artadi ha retret que el president del Parlament, Roger Torrent, anul·lés a darrera hora el ple d’investidura de Carles de Puigdemont de finals de gener: "La nostra voluntat no és anar a eleccions, el 30 de gener érem al Parlament, i Torrent va decidir que no es feia el ple, després hem tingut el pressing del Govern efectiu, però això s’hagués resolt al febrer.

