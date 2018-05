Els moviments precongressuals s'acceleren al PDECat

Miquel Buch i Joan Ramon Casals, dos dels dirigents més destacats en la trobada celebrada a Rubí

Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar i president de l'ACM, a La Garriga Foto: Junts per Catalunya

La recta final de la investidura, encara no resolta i en mans de Carles Puigdemont, no impedeix que els sectors del PDECat -en bona mesura, hereus de les famílies de l'antiga Convergència- vagin prenent posicions de cara al congrés que, teòricament, la formació hauria de celebrar aquest estiu. Segons diverses fonts consultades per, un grup de dirigents i quadres s'han citat aquest dijous per sopar a la Masia Can Ramoneda de Rubí per abordar l'abast del conclave i "prendre posicions", segons un dels coneixedors de la trobada. Un dels caps visibles de la cita és Miquel Buch, exalcalde de Premià de Mar i expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que és el líder del corrent Moment Zero, influent dins del PDECat i allunyat de l'actual direcció.Entre els presents, segons les fonts consultades, hi ha Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei i exdiputat al Parlament; Miquel Àngel Escobar, delegat del Govern a Barcelona, cessat pel 155; Míriam Nogueras, diputada al Congrés dels Diputats; Violant Cervera, exdiputada i exalt càrrec a la Generalitat; i Víctor Puig, regidor a Rubí que va ser durant uns mesos responsable de les relacions internacionals del partit. Bona part dels assistents són partidaris que el congrés també serveixi per renovar càrrecs i per integrar-se amb Junts per Catalunya (JxCat), la llista de Carles Puigdemont que va servir per quedar per davant d'ERC a les eleccions del 21 de desembre.No és cap secret que els organitzadors d'aquest sopar, amb Buch al capdavant, no tenen una bona relació amb la cúpula dirigida per la coordinadora general, Marta Pascal. L'exalcalde de Premià de Mar va ser un dels actors més influents en el congrés fundacional del PDECat, del qual aspirava a ser secretari d'organització al costat de Jordi Turull, però el desenllaç el va acabar arraconant en favor de Pascal i de David Bonvehí. Al llarg de les últimes setmanes s'ha reunit amb quadres de la formació que l'han instat a fer un pols per aconseguir que el congrés tingui abast renovador "per solucionar els problemes de fa dos anys", però encara no vol fer cap pols públic.Sí que n'hi ha hagut, per exemple, a l'hora d'abordar la investidura de Puigdemont. Unes declaracions de la portaveu del PDECat, Maria Senserrich, recordant que el candidat alternatiu a la Generalitat havia de comptar amb l'aval del partit, van generar una tempesa política interna . De fet, Buch va assegurar que no sentia "representat" per la cúpula, un comentari públic que va generar controvèrsia. L'expresident de l'ACM, segons diverses fonts consultades, és un dels més ben posicionats per entrar en el futur Govern, possiblement a la conselleria d'Interior, tot i que el disseny i els noms finals dependran de Puigdemont. I el partit també hi voldrà dir la seva."Els assistents al sopar coincideixen amb els sectors que no han acceptat mai la direcció del partit", ressalta un alt dirigent coneixedor de la trobada. Són sectors que han acceptat de bon grat l'existència de JxCat -una coalició de la qual el PDECat té els drets econòmics i electorals- i que, segons la cúpula de la formació nacionalista, "estan aprofitant el context per aconseguir el que no van ser capaços de fer fa dos anys". Aquests sectors, encapçalats per Moment Zero, consideren que Pascal està "amortitzada" i que, un cop nomenada senadora, podria fer un pas enrere.La posició oficial de la direcció és que el congrés -que hauria de ser al juliol, però que per mandat del consell nacional es pot endarrerir- només ha de ser ideològic. "No es pot estar renovant tot cada dos anys, perquè no hi ha temps per fer la feina a fons", sostenen els partidaris d'aquesta opció. Un cop resolta la investidura, els moviments encara pujaran més de temperatura.

