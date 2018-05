VÍDEO El nou (i inversemblant) estirabot de Ciutadans contra els llaços grocs

🔊 @SoniaSierra02 als representants del PdCAT "Estem orgullosos de celebrar totes les festes i tradicions de tots aquells que volen compartir amb nosaltres la seva cultura perquè Catalunya és plural i diversa, així que respectin l'espai públic, els carrers no són seus" #Parlament pic.twitter.com/qGuKXOUUIB — Ciutadans (@CiutadansCs) 3 de maig de 2018

La croada de Ciutadans contra els llaços grocs a favor de la llibertat dels presos polítics ha pres protagonisme aquest dijous al ple del Parlament. La diputada Sonia Sierra ha criticat que les forces independentistes facin servir l'espai públic com un escenari de propaganda polític i, en la seva intervenció, ha assegurat que els llaços grocs impliquen molta "contaminació".La diputada de la formació taronja ha assegurat que "els carrers no són de ningú, són de tots" i que, per tant, no es pot anar penjant "triangles verds" o "llaços grocs" que, a més, és un fet que va en contra del principi de no contaminar. Aquesta afirmació ha arrencat aplaudiments i riures de la bancada independentista. El moment es pot veure a partir del minut 1 del següent vídeo.

