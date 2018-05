Puigdemont i Paluzie aposten per refermar l'1-O i fer efectiva la República

Reunió transcendent a Berlín en plena recta final de la investidura. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, s'ha desplaçat a Alemanya aquest dijous per citar-se amb el president a l'exili, Carles Puigdemont, amb qui ha coincidit en la necessitat de "refermar" el mandat del referèndum de l'1-O i en "fer efectiva la República" com a "garantia per superar la repressió i l'autoritarisme de l'Estat, i alhora per construir una societat justa, democràtica i cohesionada".La trobada, feta pública per l'ANC, també ha servit per abordar el calendari de la investidura, que té el 22 de maig com a data límit si es vol evitar noves eleccions. Tots dos dirigents han coincidit que en qualsevol dels casos, "el compromís amb la República catalana ha de ser irrenunciable". L'entitat sobiranista s'ha posicionat a favor de tornar a escollir Puigdemont, malgrat que en les últimes hores ha sonat amb molta força el nom d'Elsa Artadi, que ha rebut l'aval de Jordi Sànchez i de part del PDECat.L'ANC es troba immersa en una consulta interna sobre què fer amb la investidura, en la línia de si cal tornar a triar Puigdemont i, en cas contrari, apostar per una alternativa o bé anar a noves eleccions. Aquest dissabte es reuniran els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) a Berlín per avaluar el context previ al 22 de maig, tot i que no falten veus que indiquen que la cita d'aquest cap de setmana no esclarirà tots els dubtes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)