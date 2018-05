200 dies d'infàmia

Dues-centes nits. I avui serà el dia dos-cents. És el que fa que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan empresonats a Soto del Real per haver defensat la celebració del referèndum de l'1 d'octubre -que el govern espanyol mai va voler negociar- i liderar la concentració -pacífica- del 20 de setembre davant la seu del Departament d'Economia en el marc dels escorcolls i les detencions per intentar impedir la votació. Són dos-cents dies d'infàmia, de tracte poc amable a la presó, d'escarni a la premsa unionista i de fabricació de proves i informes de tota mena per incriminar-los. Semblava que no podia ser, però el govern espanyol, incapaç de confrontar democràticament, es conforma amb reprimir. I se li pot girar en contra.Ho pot fer perquè, a l'altra banda, hi ha dignitat, mobilització, una reivindicació que no s'atura i valentia. Rajoy té cada cop amb més problemes per explicar-se fora i controlar la situació. Avui afem un monogràfic sobre la situació dels presos, les seves famílies i l'impacte de la seva situació. Amb vam entrevistar Susanna Barreda i Txell Bonet , companyes dels "Jordis", i ens van explicar com han viscut aquests mesos i quines són les seves perspectives. Us intentem aclarir si el judici es pot celebrar o no a la tardor . També comptem amb el record dels dies de la detenció de qui va ser vicepresident de l'ANC, En el seu article explica com el president de l'ANC va dir a Carles Puigdemont que la seva feina seria sempre molt més vàlida en llibertat que a la presó i molts detalls més d'aquelles hores.La situació de presó provisional, i l'abús que se'n fa, segueix rebent moltes crítiques, tal com explicaen aquesta informació . La privació de llibertat, lògicament, ha tingut impacte. Al carrer, amb el groc i centenars de mobilitzacions arreu, tal com recull en aquest reportatge i als partits, com recull la informació de



Reformes i actualitzacions. Després de mesos d'incertesa i de tràmits marcats sempre per les desconfiances entre JxCat i ERC, la reforma de la llei de la Presidència arriba aquest divendres al ple del Parlament. Està pensada, inequívocament, per una investidura a distància de Carles Puigdemont, i les esmenes d'última hora presentades pels seus diputats apunten també a una reforma del reglament del Parlament en el termini d'un temps. Els grups constitucionalistes hi estan en contra i el govern espanyol ja té a punt el recurs per dur la reforma al Tribunal Constitucional. Els diputats de JxCat, per cert, quan acabi el ple ja començaran a desplaçar-se cap a Berlín, on es reunirà el grup parlamentari durant el cap de setmana. Puigdemont, tot i la inquietud existent en cercles sobiranistes, encara no té presa cap decisió sobre el "pla D". Avui se sabrà què han votat a la consulta interna els socis de l'ANC i el resultat pot condicionar el president a l'exili.



Mentre, ERC es rearma ideològicament i aposta, com Puigdemont, per una negociació bilateral amb l'Estat per trobar una sortida al procés català. És el que debatran a la seva propera conferència nacional i que ahir va avançar en aquesta informació (amb el document inclòs) Roger Tugas. Busquen engrandir el bloc sobiranista per evitar un nou fracàs en l'intent de fer efectiva la República.



Final amb missatge. Serà a Vila Arnaga, un casalot d'estil basc a Kanbo, una població de Lapurdi, un dels territoris bascos sota administració francesa. Davant diverses personalitats i líders polítics, ETA formalitzarà la seva dissolució. Fa anys que no mata i ja havia dit que mai més ho faria, però ara la seva existència, que es limitava a la defensa dels seus presos i als posicionaments polítics, ha deixat de tenir sentit. S'havia quedat sense suport social, l'esquerra abertzale vol fer política en un clima de pau i, sense ETA, que durant anys va causar molt dolor però també va ser l'excusa per moltes coses, es pot crear un altre desafiament democràtic a l'Estat. Demana a l'independentisme que persisteixi i recorda que el conflicte segueix obert. Però ara cal fer-ho amb urnes i no amb bales. Sobre el procés de dissolució us deixo l'article d'opinió de Xavier Graset.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

La setmana que ve pot ser la de la investidura d'un nou president (el 131) o la de l'anunci d'unes noves eleccions. Cada dilluns l'arrenquem amb una cançó, si pot ser relacionada amb l'actualitat. Contesteu aquest correu o envieu-ne un a [email protected] per proposar-ne. Tingueu un bon cap de setmana, que esperem que no sigui passat per aigua si teniu plans!El PNB va ser definit al seu dia com el pèndol patriòtic pels canvis en la intensitat de la seva reivindicació nacional. L'anterior lehendakari va ser Juan José Ibarretxe, que va liderar un procés sobiranista, i l'actual és Íñigo Urkullu, que ha passat del nacionalisme a l'autonomisme. Només calia llegir l'entrevista que ahir li feiena El País. A banda de donar per fet el vot del PNB als pressupostos de Rajoy si hi ha govern afirmava que aquest "és sensible" a un canvi en la política penitenciària de dispersió i aplicació de beneficis. I si el PSOE va exigir al seu dia una comissió d'estudi del model constitucional al Congrés, ell ara ho deixava en que cal "una convenció" per "reflexionar". Però la resposta més sorprenent era en relació al dret a decidir: "És un concepte que necessita una redefinició perquè en aquests termes [la forma en que es planteja a Catalunya] és una perversió. El dret a decidir, així, en general, també s'exerceix cada cop que se celebren unes eleccions i la societat decideix amb el seu vot", deia.La ministra de Sanitat,, un acadèmic de mentalitat progressista i catalanista que, pels seus coneixements, havia estat designat pel ministre José Manuel Romay Beccaria durant el govern de José María Aznar. López Casasnovas va continuar en el consell -els membres del qual no cobren- amb tots els ministres de Sanitat, tant del PP com del PSOE. Ha hagut d'arribar la primera titular de la cartera catalana perquè se'l faci fora. El que més ha dolgut l'acadèmic, però, ha estat que Montserrat ni tan sols s'ha dignat a enviar-li una carta de comiat.Tal dia com avui de l'any 1979 una dona, del Partit Conservador, es convertia per primer cop en primera ministra del Regne Unit. Era la carismàtica (i polèmica), coneguda com la dama de ferro. Amb el nord-americà Ronald Reagan tindria un paper clau en la política de blocs i la caiguda de la URSS, va tenir molt a veure amb la creixement de l'euroescepticisme al seu país i va dur a terme una dura reconversió industrial al seu país. Morrisey va dedicar l'explícita cançó Margaret on the Guillotine a la política que vivia al 10 de Downing Street i que va morir l'any 2013 després d'haver estat repudiada pel seu partit en la fase final del seu mandat, que va acabar el 1990.El 4 de maig de 1964 va nàixer a Ortona, Itàlia, l'actor de cine porno Rocco Tano, conegut com a. Ara ja enretirat i dedicat a fer de productor i director de pel·lícules del mateix gènere ell va ser una de les primeres estrelles realment populars d'aquesta indústria. La mida del seu penis i la seva resistència el van fer brillar més que les qualitats artístiques al llarg de 1.300 films. L'any passat al Festival de Cine de Venècia es va estrenar un documental sobre la seva vida

