​Colau consumarà el juliol la municipalització del subministrament elèctric a l'Ajuntament

Les grans elèctriques tenen els dies comptats com a subministradores de l'Ajuntament de Barcelona. El nou operador municipal Barcelona Energia assumirà la tasca de proveir-la a tots els equipaments municipals a partir de l'1 de juliol, i el consistori manté el pla d'obrir-lo als particulars, cosa que vol executar el gener del 2019, segons ha explicat aquest dijous el regidor d'Energia i vicepresident de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana, Eloi Badia, en la jornada Comercialització pública d'energia: experiències municipals i implicació ciutadana. Ara és Endesa l'únic proveïdor de l'electricitat que consumeix el consistori malgrat el pols que l'ha enfrontat amb el govern d'Ada Colau . La companyia va aconseguir que un tribunal anul·lés el contracte elèctric que Colau va treure a concurs a principis de l'any passat, i des de llavors l'Ajuntament havia optat per fer contractes negociats a l'espera de posar en marxa l'operador municipal, que és una empresa 100% pública.Segons ha detallat Badia, al principi l'operador municipal gestionarà l'electricitat per a l'Ajuntament, encara que a principis de l'any que ve preveu que també se'n puguin beneficiar els particulars. L'1 de juliol es faran 1.000 contractes, els que té l'Ajuntament amb els equipaments, la qual cosa suposarà un estalvi de mig milió d'euros en la factura de llum que paga el consistori anualment, i que ha arribat a ser d'uns 34 milions anuals.Badia ha recordat que les "normatives liberals" fan que l'administració es quedi limitada i només el 20% del volum de negoci pugui correspondre al subministrament a particulars, per la qual cosa al principi només 20.000 veïns de la ciutat podran accedir-hi. També ha explicat que s'oferiran tarifes per a ajuntaments i ciutadania que promocionaran l'autoconsum i la progressivitat. En concret, hi haurà tarifes adaptades per a productors i en diferents trams.

