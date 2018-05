VÍDEO Òmnium retrata la manipulació dels mitjans espanyols en el Dia de la Llibertat de Premsa

Avui reivindiquem una premsa lliure, plural i independent, sense censures. 🤐



En aquest vídeo denunciem la manipulació de la veritat als mitjans per fins polítics. La llibertat de premsa és indispensable per als drets individuals, una societat lliure i un govern democràtic. pic.twitter.com/0dzfutbWEh — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de maig de 2018

Òmnium Cultural ha aprofitat el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa per retratar la manipulació dels mitjans espanyols a l'hora d'informar sobre el procés català. L'entitat cultural recupera una desena de portades de diaris d'àmbit estatal com l'ABC,o El Mundo i, amb to irònic, felicita la diada en un vídeo de poc més de 30 segons.Òmnium ha reivindicat també aquest dijous la necessitat d'una premsa "lliure, plural, independent i sense censures" i ha denunciat la "manipulació de la veritat als mitjans per fins polítics". "La llibertat de premsa és indispensable per als drets individuals, una societat lliure i un govern democràtic", remarca en un missatge difós a les xarxes socials.

