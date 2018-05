L'advocada de les víctimes del violador de la Verneda el veu com un perill

L'advocada de les cinc víctimes de l'anomenat violador de la Verneda, María José Varela, ha afirmat que és un "perill" la posada en llibertat de l'home, que només ha complert 20 anys de condemna, dels 167 que indicava la sentència. En aquest sentit, la lletrada ha instat a millorar els programes de rehabilitació dels agressors sexuals, amb l'objectiu que s'eviti que puguin tornar a delinquir. Gregorio Cano Beltri ha sortit aquesta matinada de la presó de Can Brians, malgrat que els informes psiquiàtrics confirmen que podria tornar a realitzar violacions . Malgrat que Varela ha reconegut que "no es pot tenir eternament a la presó una persona", també ha afirmat que cal millorar les polítiques i programes de rehabilitació. Ara, ha afegit l'advocada, les víctimes tornen a patir "moments dolorosos".El subdirector general de programes de rehabilitació del Departament de Justícia, Carlos Soler, ha assegurat aquest dijous a El món a RAC1 que les víctimes del violador de la Verneda "no han de tenir por" perquè és "molt infreqüent" que els delinqüents reincideixin amb una persona havien agredit anteriorment. Soler ha explicat que se li farà un "seguiment, però no serà les 24 hores del dia". A més, ha detallat que Gregorio Cano ja "havia sortit de permisos i en regim obert com a part del tractament" i ha subratllat que "quan hi ha risc que una persona reincideixi no vol dir que torni a reincidir".Soler ha explicat que "la castració química no és la solució per a tots els casos", ja que, "aquests tractaments són efectius quan tenen una conducta sexual hiperactiva". "No és convenient aplicar un tractament farmacològic si no es comprometen a seguir-lo, ja que si s'abandona sobtadament el risc que torni a reincidir s'incrementa sensiblement", ha destacat.Cano va ser detingut el 8 de maig del 1998, després que els investigadors del cas li paressin un parany en el qual una policia va fer d'esquer per atreure l'agressor.El condemnat atacava les dones, gairebé totes d'uns 20 anys, en portals d'edificis o en llocs poc transitats, sempre de nit o de matinada, i les amenaçava posant-los una navalla al coll. El violador va cometre els delictes durant el 1997 i el 1998 i es van trobar restes de semen en roba de les víctimes i en alguns ascensors dels edificis on cometia les violacions. També hi havia empremtes digitals en un mirall d'un ascensor.

