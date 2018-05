​Escriptors catalans organitzen a Brussel·les un recital per la llibertat d'expressió

Ens emportem les escriptores a Brussel·les per al recital #toomaig, per la llibertat d'expressió i contra la repressió política. pic.twitter.com/7yN0FQOIWA — AELC (@EscriptorsAELC) 3 de maig de 2018

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha comunicat que han organitzat per demà, amb la col·laboració del Casal Català de Brussel·les i de la Institució de les Lletres Catalanes, un recital literari a la capital belga "a favor de la llibertat d'expressió i contra la repressió política".L'esdeveniment cultural tindrà lloc demà divendres 4 de maig a les dotze del migdia al mateix Casal Català de Brussel·les. Llegiran textos i poemes diversos membres de la Junta Directiva de l'Aelc, com ara: Jordi Martín Lloret, Bel Olid, Gemma Pasquall i Sebastià Portell.Sota el lema "No callarem" també llegiran tres poetes per a cadascun dels territoris naturals de l'associació, el català Francesc Parserisas, la valenciana Teresa Pascual i el menorquí Ismael Pelegrí en representació de les Illes Balears. També llegirà en nom d'Òmnium Cultural Roser Sebastià.

