Montoro ja ha entregat a Llarena els documents que neguen la malversació

El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa general contra l'independentisme, Pablo Llarena, ja compta amb la documentació que va exigir el passat 18 d'abril al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i que ha de justificar les seves polèmiques declaracions, sobre el fet que no es va destinar "ni un euro" de diner públic a pagar el referèndum. Segons fonts de l'alt tribunal, Hisenda ha remès al llarg d'aquesta setmana una memòria USB amb documentació que ara podrà ser analitzada pel magistrat. Entre aquesta, consten els pagaments que ha realitzat la Generalitat de Catalunya des de l'any 2015, així com tots els requeriments bilaterals d'informació que s'han realitzat des del ministeri a Catalunya.Aquests són els documents que, segons les fonts, ja es troben a disposició de l'instructor de la causa per rebel·lió i malversació de fons públics que s'investiga a l'alt tribunal.Les afirmacions del ministre Montoro contradiuen, segons va afirmar Llarena, "les fonts de prova recollides" en aquesta investigació judicial, que en la seva major part van ser recopilades en diferents informes elaborats per la Guàrdia Civil després d'analitzar diverses actuacions i despeses de l'exgovern de Carles Puigdemont.El Ministeri que dirigeix Montoro va establir un sistema de controls reforçats a Catalunya des de l'any 2015. Aquesta mesura es va adoptar, segons van dir, pel perill que suposava que es desviessin fons públics a assumptes no emparats per la Llei.Aquesta mesura es va endurir el juliol del 2017, i va arribar al seu punt àlgid amb la intervenció de l'autonomia en aplicació de l'article 155.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)