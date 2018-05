La UAB nomena doctors honoris causa a Joaquim Maria Puyal i Jaume Plensa

L'artista Jaume Plensa. Foto: Enciclopèdia Catalana

El Consell de Govern de la UAB ha aprovat el nomenament de cinc nous doctors honoris causa, que seran investits amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari del centre universitari. Es tracta del periodista Joaquim Maria Puyal; l'escultor Jaume Plensa; l'advocada Caddy Adzuba, lluitadora a favor de la llibertat d'expressió i els drets humans a la República Democràtica del Congo; la microbiòloga i activista Marie-Paule Kieny, impulsora de patents gratuïtes per lluitar contra malalties pandèmiques a països en vies de desenvolupament; i la física teòrica Lisa Randall, que va ser la primera catedràtica d'aquest camps a Princeton i Harvard.Els nous doctorats honoris causa responen a cinc eixos temàtics que abasten vessants diferents del coneixement acadèmic i el compromís amb la societat. D'una banda, dins de l'eix del compromís amb la llengua catalana i la societat, serà investit doctor honoris causa Joaquim Maria Puyal, el primer periodista que va reprendre les retransmissions radiofòniques en català d'un partit de futbol després de la segona república, esdevenint així "un factor de normalització essencial del català". En l'àmbit de la identitat cultural, s'ha decidit distingir l'escultor Jaume Plensa que és "l'artista català viu amb més renom internacional respecte a obra instal·lada en espai públic".Dins de l'eix dedicat a la llibertat d'expressió el centre destacarà l'advocada congolesa Caddy Adzuba. "Ha estat un altaveu internacional de la situació a la República Democràtica del Congo, especialment pel que fa a la violència contra les dones", apunten els responsables de la UAB.També serà investida la investigadora Marie-Paule Kieny, presidenta de Drugs for Neglected Diseases Initiative (fàrmacs per a malalties oblidades), que treballa en la transferència de patents gratuïtes de la seva recerca en microbiologia, centrada en malalties que afecten especialment en països en vies de desenvolupament. Va ser també sotsdirectora de l'OMS.Finalment, en l'apartat del coneixement, s'ha nomenat doctora honoris causa la nord-americana Lisa Randall, especialista en física de partícules i cosmologia i una pensadora marcadament transversal que "ha sabut relacionar els coneixements del seu camp amb els de la filosofia, les humanitats i la música". Randall va esdevenir la primera dona catedràtica del Departament de Física Teòrica de la Universitat de Princeton i de la Universitat de Harvard i ha treballat diversos models de la teoria de cordes per explicar el funcionament de l'univers.

