Retiren l'acusació contra dos dels set mossos jutjats per agressions en les protestes de Can Vies

Els tres joves lesionats en una de les protestes pel desallotjament de Can Vies, el maig del 2014, que van denunciar set antiavalots dels Mossos d'Esquadra per aquests fets han retirat les acusacions contra dos d'ells en l'última sessió del judici a l'Audiència de Barcelona aquest dijous.Segons ha assenyalat un dels seus advocats, han considerat que no tenien "participació directa en l'agressió i la humiliació". Les acusacions particulars han mantingut, per als altres cinc agents, les peticions de fins a quinze anys i mig de presó pels delictes de lesions i contra la integritat moral. La Fiscalia demana l'absolució dels antiavalots, ja que argumenta que no es poden identificar els agents que van participar en les detencions dels joves i que els haurien agredit. El judici ha quedat vist per a sentència.En la primera sessió del judici, dilluns, tots els acusats van negar haver materialitzat la detenció d'un grup de quatre nois, tres dels quals van resultar ferits de diversa consideració i són els que van denunciar-los, la nit del 28 de maig del 2014 al carrer de Rosés. En canvi, els tres nois van assegurar que els agents els van colpejar amb les porres al cap. A un d'ells li van trencar el nas, a un altre li van fer un trau al cap i el tercer va rebre cops als braços mentre es protegia el cap.

