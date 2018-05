Nova ofensiva de l'Estat contra les entitats sobiranistes

L'assemblea general ordinària de l'ANC ha tingut un record pels presos Foto: ACN

Nova ofensiva contra les entitats sobiranistes per part de l'Estat, que ha fixat ara el punt de mira en els comptes de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. L'Agència Tributària ha estat l'encarregada de prémer el gallet aquest dijous i ha embargat 110.000 euros a cadascuna de les entitats. Al matí, tret a Òmnium . I a la tarda, tir a l'ANC . Totes dues organitzacions han demanat col·laboració ciutadana i han denunciat una nova maniobra "repressiva" per part d'Espanya.La xifra correspon a una multa de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que data del març del 2017 i que es van negar a pagar. Concretament, la quantitat es desglossa en 90.000 euros de penalització més interessos i més recàrrecs derivats de la negativa a abonar-la en el termini fixat.La multa se'ls ha imposat per tenir una base de dades inoperativa als Estats Units durant el període de temps en el qual es definia el nou protocol internacional entre el país nordamericà i la Unió Europea sobre dades allotjades en aquest país; una situació compartida amb altres empreses i organitzacions en aquell període. Ara bé, tal com detalla Òmnium Cultural en un comunicat difós aquest mateix dijous als mitjans de comunicació, ni tan sols s'ha pogut verificar quin és l'origen de la denúncia que obre el procediment sancionador.L'embargament dels comptes de les entitats arriba després que s'hagin esgotat els recursos judicials, que la Guàrdia Civil hagi escorcollat dues vegades la seu d'Òmnium Cultural i quan fa més de mig any que Jordi Cuixart i Jordi Cuixart estan privats de llibertat en presó preventiva.Per fer front al cop econòmic, tant l'ANC com Òmnium Cultural han demanat ajuda ciutadana a través de les xarxes socials. Demanen donatius o que es facin socis i abonin la quota. L'entitat dirigida per Elisenda Paluzie ha denunciat una nova acció "repressiva" de l'estat espanyol que té com a màxim objectiu "arruïnar-la". Considera que l'estratègia impulsada des de Madrid busca "malmetre la imatge pública" de l'entitat.Òmnium, per la seva banda, considera la sanció "injustificada" i ho atribueixen a "un intent més de debilitar-nos". Pel que fa a la multa, la qualifiquen com "un exemple més de la persecució política i repressió que estem vivint".Les dues principals associacions civils del sobiranisme defensen que mai s'ha posat en risc dades personals de cap individu i que la possible il·legalitat no existeix ja que, en tot cas, en el període en el qual se situa la presumpta infracció, hi havia un buit legal.La penalització notificada aquest dijous, però, no és pas la primera. L'any 2015, tal com recorda la mateixa ANC en un escrit difós a la premsa, l'AEPD va multar totes dues entitats amb 440.000 euros per la gigaenquesta del 2014.