El Parlament tanca files amb els CDR

Albert Batet, Eduard Pujol i Elsa Artadi, al Parlament aquest dijous Foto: ACN

Exercici de suport als comitès de defensa de la República (CDR) per part dels grups independentistes al Parlament. La cambra, gràcies als vots de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, CUP i els comuns, ha aprovat una proposta de resolució de suport a aquest moviment, que ha estat acusat de "violència" per part de Ciutadans i del PP, els dos grups que han combatut el text amb més vehemència. Segons els dos partits de la dreta espanyolista, els CDR han duen a terme "assenyalaments" i són la prova de la "degradació" del moviment sobiranista al llarg dels últims mesos.En essència, la proposta conjunta de JxCat, els republicans i els anticapitalistes, de denúncia de la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol, considera la protesta, les mobilitzacions i la desobediència civil pacífica com una forma d’acció política "absolutament legítima” i denuncia "les operacions de l'Estat contra els CDR" i "la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional"."La violència no existeix en cap cas", ha reflexionat Mònica Sales, diputada de JxCat, que ha recordat que hi ha "dos milions de persones que han dit que sí a favor d'un nou país". Sales ha defensat Tamara Carrasco, que va estar detinguda per un delicte de terrorisme per haver transmès un àudio sobre mobilitzacions dels CDR. "L'Estat vol fer del temor l'arma contra tot un poble", ha recalcat Sales, que ha admès la "complexitat" de la situació política a Catalunya i ha tingut paraules de record per la sentència només per abús sexual contra una noia durant les festes de San Fermín de fa dos anys.Els CDR, ha indicat la diputada de JxCat, duen a terme activitats pacífiques, com és el cas del llaç groc desplegat al Cavall Bernat i la iniciativa Quilòmetres per la Llibertat, que va culminar el cap de setmana a Estremera. Rubén Wagensberg, representant d'ERC, ha fet servir una metàfora per indicar que els llaços grocs es pengen "de dia, amb un somriure i la cara destapada", mentre que els que els treuen ho fan sovint amb una actitud "agressiva", vestits de negre, "amb la cara tapada i, alguns, amb un carnet taronja [de Ciutadans] a la butxaca". Wagensberg ha recordat que els CDR exerceixen el "dret a protesta" mentre un Estat empresona dirigents sobiranistes."Es vol deshumanitzar i reprimir un moviment sencer", ha indicat el diputat d'ERC, que ha denunciat que el relat judicial passa per justificar acusacions de "violència" per mantenir les causes obertes. "Els comitès no estan formats per gent violenta. Però la por està canviant de bàndols. Quan un Estat identifica una bufada groga com un perill, és el símptoma que està entrant en fallida", ha ressaltat Wagensberg.Maria Sirvent, diputada de la CUP, ha definit com a "massives, exemplars i constants" les manifestacions dels últims anys, i ha apuntat que no estan sorpresos de la reacció del govern espanyol. "Els espais de trobada que neixen als barris, pobles i ciutats són represaliats perquè posen en risc els privilegis d'uns pocs", ha apuntat Sirvent, que ha indicat que "odi i terrorisme" no poden ser vinculats a una causa com al catalana."Nosaltres sabem què és sortir escortats del Parlament, i també que ens malmetin la seu dotze vegades. Hem patit 160 atacs, els partits constitucionalistes, sense comptar que ens hagin declarat persones non-grates", ha arrencat Sonia Sierra, diputada de Ciutadans, que s'ha preguntat si els partits independentistes "condemnen" la "violència" exercida pels CDR. "Els carrers no són seus ni de ningú, són de tots", ha apuntat Sierra, que ha apuntat fins i tot que les mobilitzacions provoquen "contaminació". Hi ha hagut aplaudiments irònics generalitzats.La resolució, ha dit, "no té cap mena de credibilitat". "No netejarem la imatge d'aquells que ens amenacen de mort. Ens volen atemorits. Llegeixin una mica abans de sortir al faristol", ha assenyalat SierraXavier García Albiol, cap de files -encara- del PP a Catalunya, ha indicat que el relat dels dels defensors de la proposta de resolució es basa en situar els CDR com un "conte de fades". "Però no, són la cara més degradada i intransigent de l'independentisme", ha indicat. "Estem parlant de tallar carreteres, de moviments que volen afectar l'economia. Això és pacifisme? Aquest és el moviment exemplar que volen transmetre? Fan un gran perjudici a la imatge de Catalunya. No els diré què és terrorisme, però normalment és coacció i violència cap als que no pensen igual", ha ressaltat."Sé de què parlo, ho vaig viure el 23 d'abril a Badalona. Per a vostès és acceptable, aquesta imatge que volen transmetre? Amb sinceritat, crec que el que estan fent no només és perjudicar l'independentisme, sinó el conjunt de la població d'aquesta terra", ha assenyalat Albiol, que ha ironitzat amb una República que va durar "25 segons" el dia deu d'octubre. "Més els valdria dedicar temps i esforç a presentar textos de suport als milers de catalans que estan en llistes d'espera", ha apuntat."Hem assistit a un exercici de propaganda", ha destacat Ferran Pedret. "El problema és que els CDR no són el poble de Catalunya, són una part del poble de Catalunya. Aquí hi ha un problema de concepció del país", ha destacat Pedret, que s'ha queixat del lema "els carrers seran sempre nostres" que es poden escoltar en les mobilitzacions dels últims mesos. "Jo no assenyalaré els CDR, però hi ha assenyalaments i amenaces a persones que no són independentistes i altres que ho són", ha manifestat.Joan Josep Nuet, diputat de Catalunya En Comú-Podem, ha destacat que el debat va més enllà de l'independentisme, i ha indicat que està en risc el dret de protesta. "Els CDR plantegen mobilitzacions a les quals tenen dret", ha destacat Nuet, que també ha denunciat la persecució a cantants, pintors i actors. "Quan es criminalitza totes aquestes persones, es criminalitzen drets que són de tots i totes", ha indicat. "La democràcia consisteix en poder derrotar políticament el teu adversari", ha asseverat el diputat dels comuns

