VÍDEO Les primeres paraules del jutge que volia absoldre «la Manada»

La sentència condemnatòria per abús sexual -i no agressió sexual- contra els cinc membres de "la Manada", condemnats tots ells a nou anys de presó, ha aixecat molta polseguera. La indignació va prendre el carrer la setmana passada , les crítiques a la decisió de l'Audiència Navarra ja han ressonat a l'ONU i aquest dijous ha aparegut en escena el magistrat que els volia absoldre.Ricardo González assegura que està "molt tranquil" i "emocionat" pel suport que ha rebut dels seus companys en els darrers dies. Cal recordar que el ministre de Justícia va assegurar que en el Tribunal Superior de Justícia de Navarra i entre els professionals de la justícia de la comunitat autònoma en general "tots saben" que té "algun problema singular" i que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver actuat "preventivament" González ha fet aquestes declaracions en una concentració davant el Palau de Justícia de Pamplona per reclamar major independència judicial i de major qualitat.

