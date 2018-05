El Parlament tomba l'ofensiva de Cs contra els sindicats per «alinear-se amb el Govern colpista»

Ciutadans planta batalla als sindicats. Després que CCOO i UGT a Catalunya s'impliquessin en l'organització de la manifestació del 15 d'abril per demanar la llibertat dels presos i en defensa de la democràcia, drets i llibertats, el partit d'Albert Rivera i Inés Arrimadas els assenyala tot acusant-los de donar suport a l'independentisme. Justament per això, la formació taronja no va assistir a la mobilització de l'1 de maig . Ara, sumen a la seva ofensiva una proposta de resolució que ha estat tombada per la majoria parlamentària, però on han denunciat "les males pràctiques de la direcció" dels sindicats i el fet que s'hagin "alineat amb el Govern colpista". Ciutadans s'ha quedat sol. Tots els partits, tret del PP, que s'hi han abstingut, han votat en contra.Rivera va atiar la polèmica contra els sindicats quan va anunciar a bombo i platerets que es desafiliava de la UGT . I els sindicats no van trigar en respondre-li. Ho van fer ja a la manifestació del 15 d'abril acusant Cs d'atiar la divisió i ho van fer també a la manifestació de l'1 de maig quan van situar el govern de Mariano Rajoy i els seus "hereus de taronja" com el rival a batre."S'adhereixen i protagonitzen iniciatives polítiques partidistes sense respecte a la pluralitat i diversitat ideològica que existeix entre els seus afiliats i entre el conjunt dels treballadors, desviant-se de la funció constitucional de defensa dels seus drets", recull el text sotmès a votació i rebutjat per la majoria de diputats. A més, expressen també el "malestar" pel fet que les cúpules de CCOO i UGT hagin donat "suport a líders polítics les accions dels quals han causat inestabilitat econòmica i fractura social, posant en risc" la feina dels ciutadans i les seves condicions econòmiques i laborals.Just abans que el text fos debatut a la cambra, tant la CUP com els comuns han reivindicat que consideren que la proposta presentada pel grup d'Arrimadas "atempta contra la llibertat sindical". Els anticapitalistes han afegit que, a més, és contrari als tractats internacionals perquè "criminalitza els sindicats".Durant la defensa de la proposta de la resolució, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha posat en dubte que els sindicats estiguin "complint amb la seva funció constitucional". Ha recordat el suport a les aturades del 3 d'octubre i del 8 de novembre -quan CCOO i UGT no van convocar vaga general- i la implicació en l'organització de de la manifestació del 15 d'abril des de l'Espai Democràcia i Convivència, així com el fet que formessin part d'"òrgans processistes" com la Taula per la Democràcia. "S'han alineat amb els delcop d'Estat i han descuidat els drets dels catalans", ha etzibat. Ha afegit que CCOO i UGT també tenen una "estreta vinculació amb el poder" i que això es demostra amb el fitxatge de Dolors Bassa -va ser secretària general de la UGT a les comarques gironines entre el 2008 i el 2015- com a membre "del govern colpista".La diputada de Junts per Catalunya, Aurora Madaula, ha carregat contra Ciutadans, a qui ha acusat de voler tornar al "control franquista" dels sindicats. El diputat d'ERC Chakir El Homrani, per la seva banda, ha lamentat l’estratègia "d'assenyalament al dissident" que està fent Ciutadans, a qui ha acusat d’intentar "limitar les llibertats i els drets".Especialment dura ha estat també la portaveu del PSC, Eva Granados, que ha titllat "d'ingerència inaudita" en la vida sindical la proposta frustrada de Cs. Una iniciativa, ha dit, que ni tan sols el PP ha gosat impulsar. Granados ha considerat "inadmissible" el que està fent la formació taronja i ha recordat que ella, com a sindicalista, també discrepa d'algunes decisions que prenen les cúpules dels sindicats però que no per això es dona de baixa. "Treguin les seves mans dels sindicats", ha exclamat Granados.També contundent ha estat el líder dels comuns, Xavier Domènech, que ha acusat Cs de viure de la "fractura" i d'alimentar-la. "Com tenen la vergonya de dir que defensen els drets dels treballadors?", ha deixat anar Domènech, que ha acusat els d'Arrimadas de no voler una Catalunya "plural" i d'anar "en contra dels ciutadans". El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha rematat el debat acusant Ciutadans de fer "apologia indirecta del terrorisme patronal" i els ha recordat que els "sindicats lliures" als quals han fet referència són els "assassins que van massacrar el moviment obrer en la segona dècada del segle XX".

