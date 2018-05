El fiscal superior de Catalunya fa gala de la «bona relació» amb la Guàrdia Civil

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha refermat la "bona relació" que existeix entre la Fiscalia de Catalunya i el cos de la Guàrdia Civil. Ho ha dit a les VI Jornades de Dret Processal i Investigació Criminal que organitza el cos a Barcelona, amb diferents professionals de la judicatura i el ministeri fiscal, sota el concepte de "causes complexes". Precisament, aquest és concepte on s'ha englobat també la causa general contra l'independentisme, que instrueix el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la celebració del referèndum i la declaració d'independència de Catalunya promoguda pel Parlament.En la inauguració de l'acte, Bañeres ha destacat la "relació de proximitat" que la població té amb la Guàrdia Civil i, en especial, la Fiscalia, motiu pel qual ha prestat els seus serveis i mà estesa sempre que sigui necessari."Tots hem sentit i viscut la sensació de proximitat que es té amb la Guàrdia Civil", ha dit. En el seu discurs, Bañeres també ha criticat la modificació de la llei d'enjudiciament criminal que ha permès considerar complexa una causa, i ha lamentat que, en determinats casos, es modifiquin les lleis sense tenir en compte les conseqüències: "La llei provoca, a vegades, efectes indesitjables o interpretacions allunyades de la realitat". Segons Bañeres, la modificació que permet allargar les cuses ha comportat, en alguns casos, la seva "eternització", i aquesta és una "mancança de la reforma". Per altra banda, ha afegit, ha comportat una "sobrecàrrega de feina" a fiscals i jutges, motiu pel qual ha convidat a debatre i repensar com es pot aplicar de millor manera.Bañeres també ha destacat aquest dijous, com un dels dies que passaran a la "història" pel comunicat de dissolució d'ETA. "És una cosa que hem de tenir present i ens n'hem de congratular, molt especialment la Guàrdia Civil, que en les seves pròpies carns va patir un gran nombre dels atemptats i moltes baixes", ha recordat."Molts hem crescut amb la freqüència d'uns atemptats totalment inexplicables", ha denunciat, que l'única finalitat que tenien, ha afegit, era "destrossar" l'estat espanyol. Per això, ha celebrat que la dissolució prosperi, a bé de tota la ciutadania i, en gran part, també de l'institut armat.El cap de la Guàrdia Civil de Catalunya, Àngel Gozalo Martín, deixarà el càrrec que ostenta fins ara, després que el passat 8 de desembre fos ascendit a tinent general, segons ha anunciat en l'inici de les jornades. L'ascens implica un canvi de destí, ja que aquesta graduació només es pot exercir des de Madrid. El nomenament, han informat fonts policials, va ser aprovat al Consell de Ministres, a proposta de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.Gozalo va arribar com a general de brigada el 2011 a la prefectura de la Guàrdia Civil de Catalunya. Des d'aleshores, la Guàrdia Civil ha portat investigacions importants com la del "cas 3%" per suposat finançament irregular de CDC, amb escorcolls a la seu del partit, o la de jutjat d'instrucció 13 pels preparatius de l'1-O, amb l'escorcoll el 20 de setembre de seus de la Generalitat i impremtes, detenció d'alts càrrecs del Govern, entre altres. Ell mateix va participar també en les reunions preparatòries amb els altres cossos policials pel dispositiu de l'1-O coordinat per Diego Pérez de los Cobos, dispositiu que va acabar amb polèmiques càrregues policials als votants.En breu, el Consell de Ministres decidirà en breu el càrrec concret que tindrà Gozalo, que en tot cas serà en una de les unitats centrals del cos a Madrid.

