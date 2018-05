Sànchez va aconsellar a Puigdemont que anés a l'exili si hi havia risc de presó

Agustí Alcoberro (ANC) amb les parelles de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart Foto: Adrià Costa

Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i número dos de Junts per Catalunya (JxCat), va aconsellar a Carles Puigdemont que evités la presó i prioritzés el "camí de l'exili" si es trobava davant d'una "situació extrema" arran dels esdeveniments polítics que s'havien de precipitar a finals d'octubre de l'any passat. Així ho revela Agustí Alcoberro, vicepresident de l'ANC sota el mandat de Sànchez, en un article aamb motiu de les 200 nits que ell i Jordi Cuixart, màxim dirigent d'Òmnium Cultural, porten empresonats a Soto del Real El consell li va arribar a Puigdemont per la via telefònica el 21 d'octubre, mentre se celebrava a Barcelona una gran manifestació amb motiu de l'entrada a la presó dels dos dirigents del sobiranisme civil. Sànchez va trucar la seva companya, Susanna Barreda, i li va demanar parlar amb Alcoberro, però en aquell moment era impossible perquè estava intervenint des de l'escenari. El telèfon li va acabar arribar al president de la Generalitat, que va entomar el missatge de Sànchez. Quedaven només sis dies per la declaració de la independència i finalment Puigdemont va optar per l'exili El paper de l'expresident de l'ANC, a qui el líder de JxCat fitxaria com número dos de cara a les eleccions, va tenir una importància destacada en el mes d'octubre. El dia 10 d'aquell mes, per exemple, es va convertir en una figura clau per tal que Puigdemont deixés en suspens la declaració de la independència . Les manifestacions davant la seu de la conselleria d'Economia del 20 de setembre van comportar les acusacions de sedició contra Sànchez i Cuixart, que també estan processats per rebel·lió.L'horitzó de la presó ja era palpable per al número dos de JxCat hores abans d'entrar-hi, fins i tot quan encara no sabia del cert si seria privat de llibertat. En el mateix article, Alcoberro revela que Sànchez estava convençut de no pagar la fiança -en cas que així ho decidís la jutge Carmen Lamela, en aquell moment instructora de la causa a l'Audiència Nacional- i, per tant, d'entrar a la presó. El seu advocat, Jordi Pina, i el seu número dos a l'ANC van intentar fer-lo canviar d'opinió, però al final no va tenir opció perquè Lamela va acabar decretant presó incondicional per a ell i Cuixart.

