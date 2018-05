L'Estat també embarga 110.000 euros a l'Assemblea

Nova ofensiva de l'Estat contra les entitats sobiranistes. L'Assemblea Nacional Catalana ha denunciat aquesta tarda a través de les xarxes socials que els han embargat 110.000 euros, la mateixa quantitat que s'ha requisat a Òmnium Cultural aquest mateix matí . L'entitat ha explicat que l'embargament es deu al fet que es van negar a pagar "una multa injusta".Davant d'aquest cop econòmic, l'ANC ha demanat ajuda per fer-hi front ja sigui a partir de donatius o fent-se socis de l'entitat. Tal com ha detallat en un comunicat, la xifra correspon a la multa, més interessos i recàrrecs, que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades del març del 2017 i que l'Assemblea es va negar a pagar.L'ANC denuncia una nova acció "repressiva" de l'estat espanyol que busca "arruïnar-la". Considera que l'estratègia impulsada des de Madrid té com a objectius principals "malmetre la imatge pública" de l'entitat i "redirigir" cap a l'Agència Tributària pagaments que feien empreses ja "endeutades" amb l'Assemblea.Aquest matí, Òmnium ha denunciat el mateix: l'embargament de 110.000 euros arran de la negativa a abonar la quantitat d'una multa que titllen d'"injusta". Ara bé, la penalització notificada aquest dijous no és pas la primera. L'any 2015, tal com recorda la mateixa ANC en l'escrit difós a la premsa, l'AEPD va multar totes dues entitats amb 440.000 euros, que en aquella ocasió sí que es van pagar.