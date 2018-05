El PP insta les famílies a assenyalar professors i acusar-los d'adoctrinament al País Valencià

Els Partit Popular continua amb la seva ofensiva contra l'escola al País Valencià. Tal com explica el diari La Veu, els populars valencians han impulsat una plataforma, anomenada No más adoctrinamiento en las aulas, perquè les famílies puguin assenyalar de manera anònima aquells docents que continuen "assentant el catalanisme dins de les aules valencianes".



Així ho ha manifestat aquest matí la secretària d'Educació del PPCV, Beatriz Gascó, acompanyada pel vicesecretari de Comunicació Jaume Bronchud durant una roda de premsa. Gascó ha expressat de manera contundent que no només s'han de denunciar els comentaris masclistes i racistes dels professors, sinó també aquells encaminats a atemptar contra la constitució i l'Estatut d'Autonomia. "Cal traure immediatament la política de les aules. S'està fent que els més menuts que pensin d'una manera determinada i, per això, cal apuntar als mals professionals que estan danyant la imatge de la resta", ha apuntat la popular.

Les queixes de les famílies es recolliran a través d'un formulari en línia que es troba ja disponible en la pàgina web de la formació blava. Tal com ha explicat la portaveu, aquestes dades no es faran públiques als mitjans, sinó que serviran per a dibuixar un mapa "de nord a sud" del País Valencià que permetrà mostrar "les diverses situacions problemàtiques" que està vivint la comunitat educativa. "Imagineu-vos que un professor, durant una classe, diu als seus alumnes que Jaume I era el rei de Catalunya i els pares volen queixar-se d'aquest discurs, doncs omplint aquest formulari es podran posar en contacte amb nosaltres i a partir d'aquest moment corroborarem les dades i prendrem les mesures que considerem", ha explicat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)