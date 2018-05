La històrica llibreria La Tralla de Vic abaixa la persiana després de 40 anys

La històrica llibreria la Tralla de Vic abaixarà la persiana definitivament aquest dissabte, 5 de maig. Tal com expliquen en un comunicat,”la situació econòmica actual faria insostenible perllongar aquesta aventura”.Precisament, aquest maig feia sis anys que va entomar el projecte Oriol Roig, després que Imma Bellafont li traspassés . La llibreria es va fundar el 1976 i el seu lloc històric ha estat el carrer Riera.Amb Roig al capdavant, van traslladar-se a la plaça Major de Vic , on han estat fins ara. “Durant aquests últims anys hem vist amb pena com diverses llibreries s’han vist obligades a tancar” diuen en el comunicat, remarcant que “per desgràcia avui ens toca a nosaltres assumir també aquesta decisió”.El text també envia un agraïment a tots els que han format part o han passat per la Tralla.

