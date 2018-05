Blanquerna ret homenatge a Romeva: «La teva presó ens fa més forts»

Llaços grocs a l'auditori de Blanquerna Foto: Gerard Fageda

L'auditori de la facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha quedat petit aquest migdia per l'acte d'homenatge al conseller d'Afers Exteriors i l'exprofessor de la mateixa universitat Ramon Llull, Raül Romeva. Professors, alumnes, polítics i periodistes de tot l'espectre catalanista del país han omplert la sala, i només han deixat setze seients buits amb llaços grocs en record de la resta de presos polítics i exiliats.L'acte ha estat organitzat per la Taula per la Democràcia amb col·laboració del Grau de Relacions Internacionals de la universitat. "Hem volgut donar suport a Romeva, que es troba injustament empresonat a Estremera", ha explicat la membre de l'associació organitzadora de l'homenatge Eva Comas, que també ha anunciat que la facultat està treballant en la creació d'una beca que dugui el nom del conseller.La professora Montserrat Arbós ha recordat quan va ser el primer cop que es va topar amb Romeva: "Ens vam conèixer per culpa de la Guerra dels Balcans". Ha recordat l'esperit solidari i pacífic del professor i ha recalcat que sempre ha estat una persona que ha lluitat "per la defensa dels drets individuals i col·lectius".També ha participat en la taula rodona "La defensa no violenta dels drets civils i polítics" Albert Caramés, membre de l'Institut Internacional per a l'Acció Violenta, l'alumne de Blanquerna Joan Tardà, i el president de Fundipau, Antoni Soler qui ha exaltat el "pacifisme i la voluntat indomable" de Romeva i ha destacat un fragment d'una carta escrita per l'exconseller als mitjans: "La nostra presó ha de servir per mostrar la feblesa d'un projecte democràtic fallit". "La vostra presó, ens fa més forts, però no volem, us volem a casa", ha finalitzat l'excompany de Romeva."Ell estaria molt content d'estar aquí amb tots vosaltres", ha assegurat Diana Riba, la parella de Romeva. Ha lamentat que "avui el Raül no pugui estar aquí i porti 173 empresonat a Estremera", des d'on ha enviat una carta que Diana ha llegit entre aplaudiments i crits de "llibertat, llibertat!"."Sóc a la presó per fer política, i estic a la presó perquè els que m'hi han posat han renunciat a fer-ne", escriu Romeva en la missiva. També ressalta que cal "reivindicar-nos cada dia" i continuar defensant la voluntat del poble de manera pacífica.Entre els assistents que han omplert l'auditori de la facultat hi havia Josep M. Carbonell degà de la Facultat i exdiputat socialista, i Josep Cruanyes i Marcel Mauri, vicepresidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural. També representants de diferents partits polítics com la diputada de JxCat Laura Borràs, i els diputats del Congrés Gabriel Rufián (ERC), Carles Campuzano (PDECat), Josep Vendrell (Comuns) i l'exdiputada de la CUP Gabriela Serra.

