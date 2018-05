Consum perd 200 socis per la reducció de l'etiquetatge en català

Consum ha reconegut que ha perdut 200 socis per la reducció de l'etiquetatge en català, segons informa el Diari La Veu. Així ho ha explicat aquest dijous el director general de la cooperativa, Juan Luís Durich, que ha atribuït les crítiques que va rebre a "una pujada de to de les xarxes socials". En total, Consum té més de 3 milions de socis, motiu pel qual Durich ha restat importància a les baixes.A més, segons ha explicat la direcció de la cooperativa en la roda de premsa de la presentació de resultats anuals, aquestes baixes de socis no han tingut repercussió en les vendes. De fet, la facturació total de Consum ha augmentat un 7,45% respecte a 2016.Com ja va fer en el seu moment, Consum ha justificat la reducció de l'etiquetatge en català amb l'expansió dels seus supermercats a zones on es parla completament en castellà, com Múrcia o Almeria. A més, argumenta que també facilita la lectura de les etiquetes d'alguns productes. "Hi ha molta gent major que va a comprar i la millora de la llegibilitat era una demanda dels clients", ha apuntat Durich.El director general ha lamentat la "pujada de to" en les xarxes socials i ha assegurat que no entén "quins interessos hi havia darrere" de carregar contra una empresa que fa "tant pel valencià". "Jo em sent molt d'ací", ha insistit Durich. De fet, el directiu de Consum ha volgut destacar que els cartells de les botigues continuen estant en català, així com les revistes i tota la comunicació que es fa amb el client.Consum va deixar d'utilitzar el català en l'etiquetatge d'un 5% dels seus productes de marca blanca. Aquest fet va comportar una contestació massiva en Twitter de la qual es van fer ressò alguns alts càrrecs de Compromís. Com a defensor de la cooperativa es va erigir Eugeni Alemany.

