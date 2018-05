Para no ir a más detalle, en TV3 "las cosas" son "las cosas de Catalunya", las cosas de todos los españoles (y por tanto también de los catalanes" se venden como "las cosas españolas". Ej. Si hay una ley catalana, es "la ley", si hay una ley de toda España (en cuya aprobación han participado los representantes de los catalanes, afectan a los catalanes, etc) son "las leyes españolas". El fiscal, el gobierno, las universidades, ... son las catalanas. El "fiscal del estado español" "el gobierno español" "las universidades españolas" no son las nuestras. ¿Es suficiente prueba de adoctrinamiento mostrar lo ·"español" como algo ajeno? Y nadie me puede decir que esto no es cierto. Es el manual de estilo de TV3

Sí que adoctrina

Precisament imparcial no és, molt proindependentista i proCiU. Però com qualsevol cadena televisió és basura que no fa més que posar perque els que els hi paguin no s'enfadin. Jo desde que no posen la Fórmula1 casi no la miro.