Cs urgeix el TC a suspendre el vot delegat de Puigdemont i Comín

Ciutadans ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que adopti mesures cautelars i suspengui la delegació de vot dels diputats Carles Puigdemont i Toni Comín quan admeti el recurs que ha presentat aquest divendres al matí. La formació taronja, que ja havia anunciat que presentaria un recurs d'empara per la decisió de la mesa, argumenta que per "urgència excepcional" l'alt tribunal pot suspendre cautelarment una mesura encara que com a norma general aquesta potestat només s'aplica quan s'admet a tràmit un recurs del govern espanyol.Cs s'empara en l'article 56.6 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC), que estableix que en el supòsit d'urgència excepcional "l'adopció de la suspensió i de les mesures cautelars i provisionals podran efectuar-se en la resolució de l'admissió a tràmit". En l'escrit del recurs davant l'alt tribunal, Cs defensa que l'especial transcendència constitucional emana del fet que el recurs va més enllà del perjudici causat als parlamentaris perquè "s'està violentant el dret fonamental dels ciutadans a la participació en els assumptes públics".En les últimes setmanes Ciutadans ha carregat contra el govern de Mariano Rajoy per no liderar el recurs, ja que l'executiu espanyol té a les seves mans la via per frenar els vots de forma immediata amb la simple admissió a tràmit de la iniciativa. El gest, però, suposaria dificultar encara més una investidura abans del 22 de maig, data límit abans de la convocatòria de noves eleccions, un escenari poc desitjat per a un PP que a Catalunya té només quatre diputats i ha vist com Ciutadans capitalitza l'unionisme.

