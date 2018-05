Estremera retorna la carta que la secció local d'ERC Alcanar havia enviat a Junqueras

La carta amb les 300 signatures de veïns d'Alcanar i les Cases amb fotos de la població. Foto: Cedida

Just dimecres, quan es van complir sis mesos de l’empresonament d’Oriol Junqueras, la secció local d’Alcanar d’ERC, al Montsià, va rebre la carta retornada pel centre penitenciari d’Estremera que uns mesos abans li havien adreçat al president del partit i vicepresident del Govern.Segons exposen els republicans, es tractava d’un emotiu escrit signat per uns 300 canareus i casencs “on li expressaven la seva estima i la voluntat de seguir reclamant la llibertat de tots els presos polítics catalans”.“Ahir va ser un dia trist per a la democràcia, un més, perquè a la situació d’injustícia que pateixen els empresonats i exiliats polítics catalans, se li sumen les formes amb què actuen les institucions espanyoles”, ha manifestat per la seva banda l’alcalde republicà d’Alcanar i president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra, Alfons Montserrat.“Estem dolguts perquè se’ns ha impedit poder fer-li arribar una carta plena d’afecte, solidaritat i ànims a l’Oriol, un fet que evidencia la clara falta d’humanitat i de respecte d’aquells que han decidit retornar-la. Tanmateix persistirem i li farem arribar”, ha conclòs Montserrat.

