Els veïns de Barcelona es manifestaran el 12 de maig contra els efectes del turisme

Una pintada a la biblioteca de Gràcia per l'obertura de la Casa Vicens Foto: Mariona Batllés

Bon dia! Dissabte 12 sortim als carrers de tot l'estat per cridar ben fort que la ciutat no és dels que fan negoci amb les nostres vides 🧛‍♂️🧛‍♂️🧛‍♂️ Que les nostres ciutats no estan en venda!! 👇👇👇👇#NoSeVenden12M pic.twitter.com/JF5NHglI5d — Sindicat Llogaters #EnsQuedem (@SindicatLloguer) 3 de maig de 2018

El pròxim 12 de maig els veïns de Barcelona sortiran al carrer per protestar contra els efectes del turisme a la capital catalana. Un dels portaveus de l'associació La Barceloneta diu prou, Sebastián Huguet, ha assegurat que aquesta manifestació "no és en contra del turisme, sinó del model turístic" que hi ha a la ciutat.De fet, l'objectiu és protestar contra els fons immobiliaris que provoca que els veïns estiguin "permanentment amenaçats d'expulsió", tal com ha explicat una de les portaveus del sindicat d'arrendataris, Irene Sabaté.Un dels membres de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ancor Mesa, ha assegurat que la manifestació començarà a dos quarts de set als Jardinets de Gràcia i s'aniran realitzant "accions davant de determinats actors polítics i empresarials que són els responsables que ens facin fora".

