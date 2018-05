El Gran Premi de F1 generarà un impacte econòmic de 180 milions

El president del Circuit, Vicenç Aguilera, durant la presentació del Gran Premi Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya es prepara aquests dies per la seva prova estrella, el Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya Emirates 2018, que se celebrarà l'11, 12 i 13 de maig i que enguany arriba a la 28a edició. En una entrevista amb l'ACN, el president de la instal·lació, Vicença Aguilera, ha explicat que confia que més de 94.000 espectadors participaran en aquesta cita esportiva que generarà un impacte sobre l'economia catalana de 180 milions d'euros.Aguilera ha indicat que el 55% dels visitants que arribaran a Montmeló són de fora de l'estat espanyol, tenen una edat mitjana de 45 anys i es gastaran el doble de la despesa que sol fer un turista corrent que visita Catalunya, al voltant de 1.000 euros.Segons el president del Circuit, l'actual context social i polític no està repercutint de forma negativa en l'activitat de l'equipament, que afirma genera prop de 10.000 contractes de feina temporals cada any.Vicenç Aguilera considera que la celebració d'aquesta prova, que sovint ha estat qüestionada per aquells que no veuen amb bons ulls que les administracions públiques subvencionin activitats d'aquestes característiques, és "essencial per Catalunya". Assegura que el Circuit "és l'instrument per fer-la possible" i adverteix que l'impacte que genera sobre l'economia catalana és de 180 milions. Així mateix remarca que l'activitat global del Circuit es tradueix en 340 milions d'ingressos pel país i una recaptació d'impostos de 40 milions. "Que s'inverteixi una mica en el Circuit per poder fer una prova com la Fórmula 1 a nivell de Catalunya suposa un balanç positiu perquè generem molt més impostos del que les administracions ens puguin subministrar a nosaltres a través dels ajuts".Alhora subratlla el paper del Circuit com a "pal de paller" de totes les activitats relatives al món del motor que es duen a terme al territori. "No solament les curses, també la part tècnica, l'enginyeria o la formació", comenta Aguilera que posa com a exemple el Grau d'Enginyeria d'Automoció que es fa a Granollers, els alumnes del qual poden participar en els tests de la Fórmula 1. "Són activitats importants que generen un teixit econòmic, social i industrial que reforça l'existència del Circuit al Vallès", considera.El responsable del Circuit afirma que les perspectives per aquest 2018 són bones perquè l'esport en si "ha anat millorant". Així mateix diu que "s'estan prenent mesures perquè sigui més interessant". Per tot plegat preveu que l'afluència de públic serà similar a la de 2017 quan 94.000 espectadors van prendre-hi part.El perfil mitjà de l'espectador de la Fórmula 1 és el d'una persona de 45 anys, que passa quatre dies a Catalunya i que gasta el doble que un turista corrent – prop de 1.000 euros -. El responsable del Circuit revela que el 55% del públic que assisteix a la cita és de fora de l'estat espanyol.El gran premi s'ha presentat oficialment aquest aquest dimecres al vespre al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. L'acte ha estat presidit pel secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria; el mateix Vicenç Aguilera; i el president i CEO de Formula 1, Chase Carey. També hi ha estat present l'alcalde de Montmeló, Antoni Guil; el president del RACC, Josep Mateu; i el pilot provador de Ferrari Marc Gené, entre altres autoritats.A més de les curses, el gran premi comptarà amb un espai pensat per a tota la família, el Family Village, situat a l'antic heliport i la zona del bosquet, que disposarà d'animació i d'activitats durant tot el cap de setmana (de 10 a 17 h). També hi haurà una zona chill out, food trucks i música en directe pels més grans, amb punxadiscos que ambientaran la jornada i zona de jocs pels més petits.També hi haurà animació amb batucaires, gegants i castellers. Per tal de reivindicar l'art urbà, 4 grafiters realitzaran les seves particulars obres d'art. Dijous es realitzarà la tradicional visita del Pit-Lane (16-18.30 h) i la signatura d'autògrafs (16-18.00 h); seguida d'una exhibició de kàrting a la recta del Circuit amb els pilots d'F1. A les 19 h de dissabte, els runners podran fer una volta al traçat amb el Run the Track, entre moltes atres activitats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)