Ciutadans constitueix les agrupacions de Vic i Manlleu

Ciutadans (Cs) ja ha constituït les agrupacions de Vic i Manlleu, a Osna. La formació taronja va escalar posicions en les passades eleccions del 21-D i, tal com havia informat estaven preparant el terreny per a les municipals amb grups de treball a Vic, Manlleu i Torelló. Ara, s'ha constituït un grup a la capital d'Osona i a la del Ter. Així ho explica la formació en una nota de premsa.Lluís Tejedor, coordinador d'Organització Provincial de Barcelona, apunta que "això és només el començament d'un projecte d'expansió per Osona i la resta de comarques de la Catalunya Central, que té com a principal objectiu representar i donar veu al gran nombre de votants de Cs al territori". L'acte de presentació estava presidit, a més per Tejedor, per Manel Losada, coordinador d'Organització de Vallés Oriental i Osona, i Juan Manuel de Vargas, coordinador de Comunicació de Vallés Oriental i Osona.Tejedor també remarcava que la formació té previst intensificar la seva presència per donar a conèixer el projecte de Cs de cara les municipals del 2019. Per la seva banda, Losada destaca "el constant augment de simpatitzants i afiliats en ciutats com Vic i Manlleu" que "omple de satisfacció i dona forces per mirar al futur amb optimisme i il·lusió".L' epicentre de l'operatiu polític, però, no és a la comarca . El desplegament territorial es pensa des del Vallès Oriental. Els grups es piloten des de l'agrupació de Granollers, que compta amb més estructura i dirigeix Juan Manuel de Vargas. La intenció és que la formació es dirigeixi des de Vic, el grup més consolidat, i que a la capital s'assumeixi el rol de ser l'agrupació mare d'Osona. De moment es desconeixen les cares que lideraran aquests projectes a Osona. La formació encara no ho ha revelat.