Levy torna a esclatar contra TV3 i ara hi barreja els CDR

El PP considera que TV3 fa "apologia de la violència dels CDR". La diputada popular Andrea Levy ha estat l'encarregada de defensar una proposta de resolució en la qual també demana al Parlament que sigui reprovat el director d'aquesta televisó, Vicent Sanchis, i exigeix que es transmeti una informació "veraç, objectiva i equilibrada", així com la promoció de la "convivència cívica" i la fi "de l'apologia dels actes violents"."Aquesta televisió no pot seguir avergonyint a part de la societat catalana", ha insisitit Levy, que ha definit TV3 com un "clar artefacte de difusió de propaganda nociva per a la convivència" i com a una "eina política d'intimidació al discrepant". Ha afegit que quan més necessari era que la televisió pública fes una "crida a la tranquil·litat" el que va fer és "ser més sectària i adulterar" el debat polític a Catalunya.Els populars han interpel·lat directament al PSC, a qui exigeixen que se sumi a la crítica a TV3 i esmenin així "allò que no van fer al Senat" quan es va aprovar l'aplicació del 155. Levy ha convidat els socialistes a reconèixer aquesta "apologia de la violència" que es fa des de la televisió pública i assumeixin que "s'hauria d'haver controlat" des de la intervenció de l'autonomia el 27 d'octubre.

