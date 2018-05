Nou toc d'atenció del Consell d'Europa a Espanya

Mrčela assenyala en relació a l'avaluació del marc legislatiu que governa el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que la voluntat és "veure que la majoria de jutges són escollits per jutges". Per al croat, no ha d'haver-hi jutges escollits per polítics ni "persones que són col·locades pel Parlament o per l'Executiu". "Sabem que hi ha molts jutges d'alt nivell professional a Espanya, i no en tenim cap dubte, però estem parlant d'estàndards i prevenció", matisa.Quant a les recomanacions sobre parlamentaris, Mrcela explica que van en la línia d'adoptar un codi de conducta per a diputats i "aspectes relacionats amb la prevenció de la corrupció", com ara conflictes d'interessos, obsequis o interessos financers.De les onze recomanacions a l'estat espanyol, quatre no s'han ni tan sols començat a implementar, fet que situa Espanya entre els deu estats amb un nombre més alt d'inacció, mentre que set s'han implementat de forma parcial. Al costat d'Espanya i dins la categoria d'implementació "globalment insatisfactòria" de les recomanacions hi ha també vuit estats més: Bèlgica, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Portugal, Romania, Sèrbia i Turquia.L'informe del GRECO valora l'estat de la corrupció arreu d'Europa i als Estats Units durant l'any 2007, destacant tendències i exemples així com dades per països. Durant la presentació de l'informe, el president del grup ha assenyalat que el 2017 ha estat un any "fosc".