Manifestació a Madrid per exigir a Alemanya que extradeixi Puigdemont

📰 Nota de prensa | VOX asistirá a la concentración de DENAES para exigir a Alemania la extradición de Puigdemont https://t.co/vLtZFaIIOX



🚨 iPuigdemont extradición! ¡Puigdemont a prisión!



📣 #EspañaSoberanaNoTutelada pic.twitter.com/QOZXvDGxYF — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 3 de maig de 2018

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) ha convocat una manifestació davant la seu de la Unió Europea a Madrid per defensar la "dignitat i la sobirania" d'Espanya i per exigir a Alemanya que doni llum verda a l'extradició del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.La convocatòria té com a lema "España soberana, no tutelada" i aquest dimecres va aconseguir ser un dels temes més comentats a l'estat espanyol a Twitter. L'acte ja ha rebut el suport d'organitzacions i partits espanyolistes com VOX, que hi enviarà el president nacional, Santiago Abascal, i la presidenta de la formació a Madrid, Rocio Monasterio.La manifestació serà a les vuit del vespre i, tal com està previst, diverses personalitats de la societat civil llegiran un manifest en espanyol i en alemany apel·lant directament al govern d'Angela Merkel i a la justícia alemanya perquè acceptin extradir Puigdemont, una batalla que el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena encara no dona per perduda

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)