Arran: «Es busquen Negre i Rivera per atiar l'odi feixista»

Albert Rivera. Foto: Arran

L'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran ha publicat uns cartells a través dels que acusa el president de Cs, Albert Rivera, i el periodista Javier Negre d'"atiar l'odi feixista per haver assenyalat" els nou docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) investigats per la Fiscalia . Als cartells es pot llegir: "Es busca per assenyalar 9 docents públicament i atiar l'odi feixista".Els cartells s'han fet públics després que Negre publiqués a El Mundo un article amb la biografia dels professors investigats i aquest fos compartit a les xarxes socials per Rivera.

