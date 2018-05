Compromís i Ciutadans es disputarien la victòria el 2019 al País Valencià

La majoria electoral del Botànic es consolidaria amb el lideratge de Compromís si en les eleccions al País Valencià de 2019 es repetisisn els resultats d'un sondatge elaborat pel Bloc i fet públic aquest dimecres, que ha recollit La veu del País Valencià . La suma dels percentatges de vot de Compromís (25-27%), PSPV (17-19%), Podem (5-7%) i EUPV (5-7%) supera la suma de Ciutadans (24-26%) i el PPCV (16-18%) junts.L'esquerra parlamentària superaria amb escreix el 50% dels sufragis, mentre que la dreta es quedaria al voltant del 40%. Una de les dades més significatives de l'estudi encarregat pel Bloc a l'empresa GFK, amb una mostra de 1.303 persones consultades per via telefònica durant la segona quinzena de març, és que EUPV tornaria a les Corts en superar la barrera electoral del 5%.Ciutadans seria el partit més votat si només se sumen les dades d'intenció directa de vot més simpatia (24%), seguit per Compromís a 3 dècimes de distància. Si només es tingueren en compte aquestes dos dades, EUPV també tornaria a les Corts amb un 5,2% mentre que Podem quedaria com a força extraparlamentària amb un 4,4%.Els lideratges polítics més ben valorats són els de Joan Baldoví (6,18), Mónica Oltra (5,89) i Ximo Puig (5,75%), mentre que Isabel Bonig (3,99) i Toni Cantó (4,39) suspenen.Un 34,2% de les persones enquestades prefereixen Mónica Oltra de presidenta, per un 21% que tria Ximo Puig; un 13,1%, Toni Cantó, i un 7%, Isabel Bonig.Un 37% de les persones enquestades creuen que Compromís és la força que millor defensa els interessos dels valencians, seguit del PSPV-PSOE (16%), Cs (15%) i PP (11%).A manera de balanç, l'enquesta del Bloc arreplega que els valencians aproven les polítiques del govern del Botànic: el 35,2% dels participants en l'estudi opina que la tasca del Consell és bona o molt bona, un 38,9% creu que és regular i un 25,1% li atorga un suspens en considerar que és dolenta o molt dolenta.Els votants de Compromís de 2015 són els més satisfets amb la tasca del Consell. El 75% de les persones que recorden haver votat Compromís creuen que la política del Botànic és bona o molt bona, xifra que suposa un 48% en el cas dels votants socialistes i baixa a un 43% en els qui va donar suport Podem en les darreres Eleccions Autonòmiques.Pel que fa als resultats per demarcacions, la suma de vot directe i simpatia fa que Compromís obtinga una clara victòria a València, amb un 27,9%. Ciutadans assoleix un avantatge significatiu a Alacant, amb un 27,5%; mentre que a Castelló és el PSPV qui té la primera plaça, un 23%; seguit de prop pel 22% de Ciutadans, i el 21,2% de Compromís.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)