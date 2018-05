La contundent piulada de suport de Jordi Cuixart als professors del Palau

Missatge des de la presó:



Hi ha gent a qui no li agrada q es parli, pensi o escrigui en català.

És la mateixa a qui no li agrada q es parli, pensi o escrigui (Ovidi M.)



Tots som @9delpalau #Somescola i #SomCohesió: units en la diversitat davant els qui atien la divisió social pic.twitter.com/YSjmYbeW3s — Jordi Cuixart (@jcuixart) 3 de maig de 2018

El cas dels professors de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca acusats d'un delicte d'odi per haver "humiliat" fills d'agents de la Guàrdia Civil està provocant les reaccions de polítics, de sindicats i de milers de persones a títol personal en defensa dels professors i de l'escola catalana. A banda de la investigació, un dels fets que va encendre més a la xarxa va ser la publicació, per part de líder de Cs, Albert Rivera, d'un article del diari El Mundo, en el qual sortien les cares i els noms i cognoms dels docents, senyalant-los i provocant milers de comentaris.Aquest dijous, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat a Soto del Real des de fa mig any, ha volgut mostrar-los el seu suport. Ho ha fet a través d'una piulada citant uns populars versos del poeta valencià Ovidi Montllor. "Tots som 9delpalau, Som Escola i Som Cohesió: units en la diversitat davant els qui atien la divisió social", ha escrit Cuixart.

