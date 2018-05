​La policia de barri arriba a Ciutat Vella per lluitar contra els narcopisos

Lliurament dels diplomes de la formació de la policia de barri de Barcelona. Foto: Jordi Bes

La policia de barri de la Guàrdia Urbana que ha creat el govern d'Ada Colau es desplegarà aquest maig a Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, i així ja cobrirà la meitat dels districtes de Barcelona. El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha afirmat que l'arribada ara a Ciutat Vella no ve motivada per la proliferació dels narcopisos, els habitatges ocupats on es trafica amb droga, però ha admès que ha de contribuir a "agilitzar" l'abordatge del fenomen, que ha generat preocupació veïnal al Raval i al Gòtic . Poden contribuir a detectar quan i com es produeixen les ocupacions, ha exemplificat Recasens.L'alcaldessa, Ada Colau, ha presidit la presentació del desplegament dels Equips de Policia de Barri de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, que formaran 22 agents –11 per districte-, i que passaran a convertir-se el referent dels barris d'aquestes zones de la ciutat després d'haver rebut formació especialitzada. La majoria d'aquests agents s'hi han presentat voluntaris. El primer equip es va posar en marxa el maig passat a Nou Barris , i el van seguir aquest gener els de Sant Martí i Sant Andreu. Ara ja formen part d'aquests equips 74 agents.Segons Recasens, la policia de barri "no és per resoldre problemes", sinó per detectar-los i transmetre a la resta d'agents quins són per abordar-los. Inicialment el govern de Colau volia tenir finalitzat el desplegament dels equips als 73 barris a finals del 2018, però ara el calendari ja apunta a principis del 2019. Es preveu que a finals d'any s'incorporin els de Gràcia, Horta-Guinardó i les Corts, i que a principis de l'any vinent es completin amb els de Sarrià-Sant Gervasi i l'Eixample.Per a Recasens, per ara s'ha demostrat que la policia de barri és "un model d'èxit", ja que "a tots els districtes ha augmentat el nombre i qualitat de les intervencions". Després d'un any en funcionament, l'equip de Nou Barris ha treballat 134 casos i més de 500 incidents de convivència i seguretat, i s'han realitzat 957 contactes amb entitats i col·lectius, cosa que ha suposat duplicar-los. Aquests agents només treballen de dia, però moltes problemàtiques de convivència passen de nit, i és per això que a la formació dels equips de Ciutat Vella i Sants-Montjuïc també han participat patrulles de nit per treballar més estretament.El comissionat també ha apuntat els riscos d'aquests equips, i és que aixequen "moltes expectatives" entre la ciutadania. "La gent pot pensar que vol dir que hi haurà moltes més patrulles", ha especificat, però no és això, sinó tenir un referent que farà d'interlocutor amb la resta del cos. Colau ha subratllat que hi havia "una altíssima demanda" de major proximitat encara de la Guàrdia Urbana, que ja actua com a policia de proximitat, i ha indicat que la policia de barri és "una millora de la professionalització, des del punt de vista tècnic i de l'abordatge de situacions més difícils i complexes de la seguretat de la ciutat".En aquesta línia, ha recordat l'atemptat gihadista de la Rambla de l'agost, i fet davant el qual ha subratllat que la proximitat al territori va ser "clau" per donar "la millor resposta". Segons ella, cal conèixer el territori "per preveure situacions abans que es compliquin molt més". L'alcaldessa ha insistit en el fet que la Urbana és "una prioritat" per al govern, i ha reivindicat que hi està destinant recursos malgrat totes les limitacions pressupostàries i de les lleis estatals. Enguany s'incorporaran al cos 117 agents i s'han convocat 150 places més , ha recordat.

